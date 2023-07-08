新北巷弄藝起來！一心戲劇團《Mackie踹共沒?》淡水戶外首演
「112年新北市巷弄藝起來巡演」開鑼重頭戲，7月8日在淡水區金色水岸隆重登場。由傳藝金曲獎藝文團隊「一心戲劇團」獻演獲台北藝術節及台新藝術獎雙重肯定的作品「Mackie踹共沒？」戶外首演版。副市長朱惕之與現役最年長武生、歌仔戲「武狀元」孫榮輝，偕參與演出團隊，共同鳴鑼宣布活動起跑。
生活中心/綜合報導
新北市副市長朱惕之表示，今年巷弄藝起來10周年，已數度走遍29區，帶來超過210場巡演、超過87萬人次參與，好比是幅員遼闊的新北市一座移動式的演藝廳，當民眾需要表演，巷弄藝起來就用宅配方式把藝文表演盡可能送到各地，讓市民更趨平權地享用藝文服務。今年從7月開始陸續深入12個行政區包括淡水、三重、石門、林口、五股、三峽、汐止、瑞芳、泰山、中和、平溪、新莊，另外更結合國立傳統藝術中心委辦將於9月在新莊登場的演出，帶來共計14場歌仔戲、偶戲以及經典歌曲演唱。
「新北市巷弄藝起來巡演」邁入10周年，特別精選「一心戲劇團」獲台北藝術節及台新藝術獎雙重肯定的作品「Mackie踹共沒？」，推出全新製作戶外演出版本，首演獻給新北市。這是以傳統樂曲為基底，揉和本土胡撇仔戲及爵士樂等跨界元素，絕妙地呈現德國劇作家布萊希特（德語：Bertolt Brecht）名著《三便士歌劇》精準笑點的黑色喜劇。
新北市政府文化局表示，文化局每年辦理「新北市巷弄藝起來巡演」活動，讓各區各里民眾得以最簡單的方式接觸殿堂級的表演藝術，在表演團隊的協助以及民眾的支持下，數年來走遍各區，廣獲市民朋友喜愛與肯定，活動品牌推廣及藝文參與人次均獲成效，也打造了新北市友善的表演藝術環境。所有活動均免費，歡迎民眾踴躍參加。
新北市巷弄藝起來活動官網