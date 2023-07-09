台北電影節完整得獎名單／《疫起》大贏家！王柏傑、陸小芬封帝后

我是廣告 請繼續往下閱讀
《疫起》王柏傑擊敗對手榮登影帝寶座，評審團認為他在角色性格轉折與爆發力的展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，情緒轉折精準而不俗。王柏傑除向當年第一線對抗SARS及近年為Covid-19盡心的醫護人員致敬，並說：「15年前在台北電影節拿了最佳新人，現在34歲了，我終於拿到最佳男主角。」
1983年以《看海的日子》拿下金馬影后的陸小芬，淡出影壇20年後，憑《本日公休》樸實的理髮阿姨「阿蕊」一角勇奪北影影后，她領獎時哽咽說：「20年來以一個新人的身分很認真的檢討自己、反省自己，很認真的學習，所以這個獎對我來說就是最佳新人獎。」而片中演她無緣女婿的傅孟柏也獲最佳男配角，這是他第一次以電影演出獲獎，評審認為他幾場與陸小芬的對戲感情真摯，也讓本片特有的台式人情味格外動人。
第25屆台北電影節 完整得獎名單
百萬首獎：《鑽石水族世界》
最佳劇情長片：《哈勇家》
最佳導演：《疫起》林君陽
最佳男主角：《疫起》王柏傑
最佳女主角：《本日公休》陸小芬
最佳編劇：《關於我和鬼變成家人的那件事》吳瑾蓉、程偉豪
最佳男配角：《本日公休》傅孟柏
最佳女配角：《一家子兒咕咕叫》楊麗音
卓越貢獻獎：劉振祥
最佳新演員：《青春並不溫柔》葉曉霏、《哈勇家》洪金輝
最佳攝影：《罪後真相》王均銘
最佳剪輯：《哈勇家》陳建志
最佳紀錄片：《鑽石水族世界》黃琇怡
最佳短片：《大日子》江宗傑
最佳視覺效果：《疫起》嚴振欽、罡風創意映像有限公司
最佳動畫片：《鷺鷥河》
傑出技術：《疫起》Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩（特效化妝造型）
最佳美術設計：《疫起》黃美清、涂碩峯
最佳造型設計：《查無此心》施筱柔、張甫丞
最佳配樂：《查無此心》楊琬茜
最佳聲音設計：《一家子兒咕咕叫》杜篤之、江宜真、陳煜杰