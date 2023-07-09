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台北電影節完整得獎名單／《疫起》大贏家！王柏傑、陸小芬封帝后

▲台北電影節完整得獎名單，《疫起》奪5獎成最大贏家，王柏傑（左）、陸小芬封帝后。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節完整得獎名單，《疫起》奪5獎成最大贏家，王柏傑（左）、陸小芬封帝后。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪/台北報導

第25屆台北電影節頒獎典禮，昨（8）日晚間順利落幕，備受矚目的百萬首獎頒給最佳紀錄片《鑽石水族世界》，評審認為透過本片，看見台商在異鄉開拓事業的複雜與困境，呈現較少被關注的社會現象。出道17年的王柏傑，憑《疫起》首封影帝，本片獲得5項大獎成本屆最大贏家；睽違大銀幕20年的陸小芬，則以《本日公休》榮登影后寶座。

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▲王柏傑、陸小芬為本屆台北電影節影帝、影后。（圖／記者陳明中攝）
▲王柏傑（左）、陸小芬為本屆台北電影節影帝、影后。（圖／記者陳明中攝）
台北電影獎評審團從劇情長片、紀錄片、短片、動畫片4大類入圍影片中，各選出一部最佳影片，再從中選出「百萬首獎」得主，《鑽石水族世界》獲得最佳紀錄片，且壓軸勇奪百萬首獎，導演黃琇怡表示：「這部片是在緬甸拍的，非常困難，謝謝緬甸這片土地與神靈對我們的包容。」最佳劇情長片頒給《哈勇家》，最佳短片及最佳動畫片分別由《大日子》及《鷺鷥河》獲得。

▲《鑽石水族世界》奪百萬首獎。（圖／翻攝台北電影節YT）
▲《鑽石水族世界》奪百萬首獎。（圖／翻攝台北電影節YT）
《疫起》王柏傑擊敗對手榮登影帝寶座，評審團認為他在角色性格轉折與爆發力的展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，情緒轉折精準而不俗。王柏傑除向當年第一線對抗SARS及近年為Covid-19盡心的醫護人員致敬，並說：「15年前在台北電影節拿了最佳新人，現在34歲了，我終於拿到最佳男主角。」

1983年以《看海的日子》拿下金馬影后的陸小芬，淡出影壇20年後，憑《本日公休》樸實的理髮阿姨「阿蕊」一角勇奪北影影后，她領獎時哽咽說：「20年來以一個新人的身分很認真的檢討自己、反省自己，很認真的學習，所以這個獎對我來說就是最佳新人獎。」而片中演她無緣女婿的傅孟柏也獲最佳男配角，這是他第一次以電影演出獲獎，評審認為他幾場與陸小芬的對戲感情真摯，也讓本片特有的台式人情味格外動人。

第25屆台北電影節　完整得獎名單

百萬首獎：《鑽石水族世界》

最佳劇情長片：《哈勇家》

最佳導演：《疫起》林君陽

最佳男主角：《疫起》王柏傑

最佳女主角：《本日公休》陸小芬

最佳編劇：《關於我和鬼變成家人的那件事》吳瑾蓉、程偉豪

最佳男配角：《本日公休》傅孟柏

最佳女配角：《一家子兒咕咕叫》楊麗音

卓越貢獻獎：劉振祥

最佳新演員：《青春並不溫柔》葉曉霏、《哈勇家》洪金輝

最佳攝影：《罪後真相》王均銘

最佳剪輯：《哈勇家》陳建志

最佳紀錄片：《鑽石水族世界》黃琇怡

最佳短片：《大日子》江宗傑

最佳視覺效果：《疫起》嚴振欽、罡風創意映像有限公司

最佳動畫片：《鷺鷥河》

傑出技術：《疫起》Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩（特效化妝造型）

最佳美術設計：《疫起》黃美清、涂碩峯

最佳造型設計：《查無此心》施筱柔、張甫丞

最佳配樂：《查無此心》楊琬茜

最佳聲音設計：《一家子兒咕咕叫》杜篤之、江宜真、陳煜杰

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