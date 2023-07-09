全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」再折50元　全家綠茶13元快搬

實用技／手機被偷解鎖？LINE一招防開　iPhone照片「隱藏再隱藏」

▲想要避免手機解鎖後LINE也看光光，別忘記將LINE多加上一道鎖。（圖／記者陳明中攝）
▲想要避免手機解鎖後LINE也看光光，別忘記將LINE多加上一道鎖。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

手機越來越方便，除了通訊，手機也是一台隨身相機，拍下生活大小事，也留下了不少往事，但如果擔心iPhone 內的相片被他人看到，iPhone內擁有隱藏功能，可以把想留下來但有點羞羞的照片放到隱藏相簿內，可以私下好好回味。另外，LINE更是掌握了各種人際關係，避免手機被解開後看透一切，要學會替LINE和iPhone相簿多加上一道鎖，才能更加重視自己隱私。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍第一招：LINE 上鎖
掌握了你的LINE，幾乎就能掌握你8成現實世界的朋友，為了保險替自己的LINE多上一道鎖吧！點開LINE的主頁後按一下右上齒輪符號的「設定」鍵，開啟「隱私設定」內的「密碼鎖定」滑開後就會進入密碼設定，輸入4位數密碼就可以了。想要更方便，還可以再到iPhone內設定Face ID，選擇其他App，滑開LINE，就能透過Face ID 秒開LINE。

路徑：LINE主頁→右上齒輪「設定」→「隱私設定」→滑開「密碼鎖定」→設定4位數密碼。可以再到iPhone內設定Face ID→其他App→滑開LINE，就能透過Face ID 解鎖

▲替LINE、iPhone多上一道鎖　保護隱私更安心！（圖／螢幕截圖）
▲可以替LINE多加上一道密碼，保護隱私會更加安心！（圖／螢幕截圖）

📍第二招：iPhone 相簿隱藏再隱藏
iPhone 照片隱藏功能剛開始推出的時候，蘋果很幽默的在相簿下方的「更多選項」可以看到一本「已隱藏」資料夾，把特別隱藏起來的照片通通放在一起，一種此地無銀三百兩的感覺，現在進化到可以上鎖甚至是隱藏再隱藏。

先長按特定照片後就會出現「隱藏」選項，或是可以批次處理一次選完後，點右下「…」符號，選擇「隱藏」，這時照片會放在一個上鎖的「已隱藏」相簿，建議再加一道鎖，進到iPhone內的「設定」選擇「相片」，把顯示「已隱藏」相簿關閉，就不會在相簿內看到「已隱藏」照片。

路徑：設定→相片→把顯示「已隱藏」相簿關閉

▲替LINE、iPhone多上一道鎖　保護隱私更安心！（圖／螢幕截圖）
▲iPhone的照片具備隱藏功能，別忘記「關閉」顯示已隱藏相簿，才能確實隱藏。（圖／螢幕截圖）

實用技／iPhone相機聲控超強！喊關鍵字拍美照　3招隱藏用法曝光

實用技／蘋果iPhone內建編輯功能夠用了！　修出大長腿、電影大片

實用技／LINE最討人厭功能是它！用戶翻白眼揭罪狀　3招反制解決

實用技／iPhone 手電筒4項必知功能！誤觸秒解除、來電還會大放閃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀