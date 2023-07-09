實用技／手機被偷解鎖？LINE一招防開　iPhone照片「隱藏再隱藏」

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掌握了你的LINE，幾乎就能掌握你8成現實世界的朋友，為了保險替自己的LINE多上一道鎖吧！點開LINE的主頁後按一下右上齒輪符號的「設定」鍵，開啟「隱私設定」內的「密碼鎖定」滑開後就會進入密碼設定，輸入4位數密碼就可以了。想要更方便，還可以再到iPhone內設定Face ID，選擇其他App，滑開LINE，就能透過Face ID 秒開LINE。
路徑：LINE主頁→右上齒輪「設定」→「隱私設定」→滑開「密碼鎖定」→設定4位數密碼。可以再到iPhone內設定Face ID→其他App→滑開LINE，就能透過Face ID 解鎖
📍第二招：iPhone 相簿隱藏再隱藏
iPhone 照片隱藏功能剛開始推出的時候，蘋果很幽默的在相簿下方的「更多選項」可以看到一本「已隱藏」資料夾，把特別隱藏起來的照片通通放在一起，一種此地無銀三百兩的感覺，現在進化到可以上鎖甚至是隱藏再隱藏。
先長按特定照片後就會出現「隱藏」選項，或是可以批次處理一次選完後，點右下「…」符號，選擇「隱藏」，這時照片會放在一個上鎖的「已隱藏」相簿，建議再加一道鎖，進到iPhone內的「設定」選擇「相片」，把顯示「已隱藏」相簿關閉，就不會在相簿內看到「已隱藏」照片。
路徑：設定→相片→把顯示「已隱藏」相簿關閉