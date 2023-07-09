4大超商週末優惠！7-11咖啡「買11送11」可寄杯　全家霜淇淋9元

4大超商咖啡霜淇淋優惠！7-11限今天「買11送11」　星巴克買1送1

▲7-11今限定一天祭出咖啡買11送11，7月10日接力開賣900ml「巨無霸咖啡」；星巴克也有連三天買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11今限定一天祭出咖啡買11送11，7月10日接力開賣900ml「巨無霸咖啡」；星巴克也有連三天買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

假日出遊遇高溫小心熱傷害，冰涼咖啡消暑又提神，恰好7-11今（9）祭出一日限定的濃萃美式寄杯買11送11，且有限量得手刀囤杯數，全家也有特大杯椪柑氣泡美式買1送1；星巴克明日接力繼續喝，連續三天特大杯咖啡買1送1，《 NOWnews今日新聞》整理咖啡、霜淇淋優惠懶人包，每杯折扣、省多少一文看懂。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜限7月9日
▪濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
▪黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
▪純奶茶／純奶青任選22杯711元，折（原價50元、特價32元）
▪大杯精品美式／大杯精品拿鐵10杯711元，折（原價100、110元、特價71元）

📍門市｜7月10日起
明（10）日起首度開賣「巨無霸咖啡」，容量規格是900ml，限量65萬杯。
▪特特大杯美式79元
▪特特大杯拿鐵89元

▲7-11在7月9日限定開賣濃萃美式買11送11，限量1萬5000組。（圖／手機截圖）
▲7-11在7月9日限定開賣濃萃美式買11送11，限量1萬5000組。（圖／手機截圖）
🟡星巴克
📍門市｜7月10日至7月12日
周一至周三上午11時至晚間8時，特大杯飲料買1送1。（不含星冰樂系列）

🟡全家
📍門市｜即起至7月12日
活動期間到門市領包裹，取件送9元霜淇淋優惠券。

📍門市｜限7月9日
▪特大杯椪柑氣泡美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
▪FMC古早味紅茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
▪義美紅豆粉粿牛奶冰棒買1送1，5折（原價30元、特價15元）
▪黑炫酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪生活泡沫綠茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）

▲全家「康康五」7月7日至7月9日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」活動進入最後一天。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至7月25日
特大杯美式55元，9.2折（原價60元）
特大杯拿鐵55元，7.9折（原價70元）
特大杯黑糖珍珠奶茶55元，9.2折（原價70元）
特大杯鐵觀音珍珠奶茶55元，9.2折（原價70元）

🟡OKmart
📍門市｜即起至7月14日
香草牛奶霜淇淋特價19元，6.3折（原價30元）

▲OK超商推出香草霜淇淋，即起限定優惠價只要19元。（圖／業者提供）
▲OKmart香草霜淇淋優惠價19元。（圖／業者提供）

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