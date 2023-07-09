4大超商咖啡霜淇淋優惠！7-11限今天「買11送11」　星巴克買1送1

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📍APP｜限7月9日
▪濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
▪黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
▪純奶茶／純奶青任選22杯711元，折（原價50元、特價32元）
▪大杯精品美式／大杯精品拿鐵10杯711元，折（原價100、110元、特價71元）
📍門市｜7月10日起
明（10）日起首度開賣「巨無霸咖啡」，容量規格是900ml，限量65萬杯。
▪特特大杯美式79元
▪特特大杯拿鐵89元
🟡星巴克
📍門市｜7月10日至7月12日
周一至周三上午11時至晚間8時，特大杯飲料買1送1。（不含星冰樂系列）
🟡全家
📍門市｜即起至7月12日
活動期間到門市領包裹，取件送9元霜淇淋優惠券。
📍門市｜限7月9日
▪特大杯椪柑氣泡美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
▪FMC古早味紅茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
▪義美紅豆粉粿牛奶冰棒買1送1，5折（原價30元、特價15元）
▪黑炫酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪生活泡沫綠茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至7月25日
特大杯美式55元，9.2折（原價60元）
特大杯拿鐵55元，7.9折（原價70元）
特大杯黑糖珍珠奶茶55元，9.2折（原價70元）
特大杯鐵觀音珍珠奶茶55元，9.2折（原價70元）
🟡OKmart
📍門市｜即起至7月14日
香草牛奶霜淇淋特價19元，6.3折（原價30元）