NBA／ Popovich和馬刺續約5年！總價24.4億躍升NBA最高薪總教練
聖安東尼奧馬刺隊主帥Gregg Popovich是NBA史上獲得勝場最多的總教練，他也將再次成為聯盟收入最高的總教練。根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，這位名帥已經點頭和馬刺球團簽下一份5年8000萬美元（約24.4億台幣）的頂級教練合約，讓他超越Monty Williams、再次成為NBA最高薪的教練。
記者黃建霖/綜合報導
從1999年首次奪冠開始，到2014年拿下隊史第5座冠軍，Popovich見證了馬刺最輝煌的時代，他也是北美四大運動賽事現役最成功的教練。如今天他有著一個新的任務——幫助狀元Victor Wembanyama成為馬刺的下一個門面球員。
Popovich生涯獲得1366場勝利，高居NBA史上第一，3次獲得年度最佳教練獎，在漫長的職業生涯中，他不僅證明自己可以將狀元培養成超級球星，還可以幫助超級球星成為一名名人堂成員，確保他繼續在此執教是有意義的。
教練風格來說，Popovich始終要求團隊籃球、強大的防守和內部球員的發展。在他的執教下，馬刺以有凝聚力、紀律嚴明、重視基本功、始終保持高水平表現的團隊所為外界所熟知。
此前Popovich以1150萬美元的年薪，位居NBA聯盟教練薪水榜第2位，僅次於Williams。後者今年5月底剛和底特律活塞簽下一份6年7880萬美元的合約。