天氣預報／雙北熱到像火爐！15縣市「高溫特報」 明起雷雨區擴大
今（9）日各地天氣依舊炎熱，中央氣象局今早針對15縣市發布「高溫資訊」，台北和新北市有機會和前幾日一樣，出現攝氏38度以上的高溫，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明（10）日開始，高溫會微降攝氏1度，但體感仍偏熱，午後山區有短暫雷陣雨、且範圍稍擴大，週二至週六（7月11日至7月15日）持續會有午後雷雨，雨勢逐日越趨明顯。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄提及，今、明兩天台灣仍在太平洋高壓邊緣，雖然又乾又暖的「西南風」漸漸轉為「偏南風」。但各地持續晴朗酷熱、紫外線也強，今日大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在攝氏37至38度，應注意防曬。各地區氣溫分佈上，北部攝氏24至37度，中部攝氏24至36度，南部攝氏24至37度，東部攝氏22至37度。
吳德榮說明，週二至週六偏南風轉為東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱；但山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率也提高，東半部及恆春半島週四至週六，要特別注意有局部短暫陣雨的機率。
此外，吳德榮補充，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，週二「熱帶低壓」的侵襲呂宋島東方的機率最大值達50%，進入巴士海峽後逐漸下降，台灣的機率則一直在20%以下，此擾動發展成「輕颱」機率為0%。下週一（7月17日），另一「熱帶低壓」進入巴士海峽後，有20%發展成「輕颱」機率，但預報調整幅度大，反映其不確定性，應密切觀察。
🟡高溫警戒範圍
📍高溫橙色38燈號：花蓮縣
📍高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣
📍高溫黃色燈號：嘉義縣、宜蘭縣