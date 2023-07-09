巴拉圭總統當選人7月11日訪台　外交部：具深化邦誼重要意義

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巴拉圭於今年4月底舉行總統大選，與我國邦交關係一度成為選戰焦點，提出當選將與台灣斷交的左派路線的候選人艾里格里（Efrain Alegre）民調一度領先，後來是由右派的貝尼亞當選。貝尼亞於蔡英文的致賀電話中即表達願意在今年8月中旬就職前訪台，外交部次長俞大㵢5月時也親自至巴拉圭祝賀與面邀。
巴拉圭共和國也是目前我國在南美洲的唯一邦交國，也是我國當前面積最大的邦交國，巴拉圭更是台灣第二大牛肉進口國，僅次於美國。此外，巴拉圭也是「南方共同市場」（Mercosur）的成員國之一，具有地緣政治影響力。
外交部指出，巴拉圭訪團在台期間，貝尼亞總統當選人也將會晤外交部長吳釗燮並接受吳部長款宴，及拜會經濟部長王美花及衛生福利部長薛瑞元；此外，也將參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。
外交部表示，巴拉圭是我國在南美洲的堅實友邦，長年堅定支持我國國際參與，持續在聯合國大會（UNGA）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP）等國際場域為台灣仗義執言。台巴兩國邦誼篤睦，攜手推動多項福國利民的合作計畫，成效斐然，廣獲巴國人民肯定與感謝。