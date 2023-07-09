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NBA／Poole被問及「Green揮拳事件」　巧妙轉移話題、專注新球隊

▲Draymond Green對Jordan Poole揮拳一事，影響了勇士後續對於目標的追逐。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green對Jordan Poole揮拳一事，影響了勇士後續對於目標的追逐。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

華盛頓巫師隊後衛Jordan Poole最近被問及去年他被金州勇士大前鋒Draymond Green揮拳擊倒的事件，此事導致勇士最終在2022-23賽季衛冕失敗。不過這位新星並沒有對此做出回答，而是決定迴避此問題、讚揚他的新隊友Kyle Kuzma。

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雖然被交易到了巫師隊，但Poole不意外地再次被問到當時被Green揮拳打中的感受，這位年輕的後衛選擇巧密地將焦點拉回到自己現在效力的球隊上，只說了一些「標準答案」，來表達自己對於加入巫師隊的興奮之情。

「我現在為巫師打球，將要和Kuzma一起合作，我們是很棒的雙人組，我必須要幫助這一支新團隊，領導這一群人，這是我們準備迎接的挑戰。」Poole如此說道。

Poole在2022-23賽季場均可得到 20.4 分，這是他職業生涯新高，但投籃命中率僅有43%，三分線外命中率則下滑到33.6%，效率不佳。「那一拳」影響了他自己和球隊，或許今年夏天繼續前進對於彼此來說都是好的選擇。

現在Poole正準備為一支全新的球隊效力，巫師隊在交易走Bradley Beal之後面臨重建，前者將被視為是他們未來的重要組成之一，他也是時候展現自己的能力和領導力了。

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