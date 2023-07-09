今日最健康／高溫虐全台！熱傷害注意「4大前兆」：待室內也中暑

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🟡熱水腫：一般暴露在熱環境內，身體為避免過熱，會有出現血管擴張的情況，身體試圖盡可能把過多的熱量散發到系統外，從而使很多血液積聚在腳踝中，形成腳踝的局部水腫。
🟡熱紅疹：天氣熱時，流汗的機制也會被干擾，若皮膚上出現細小的紅點並有刺感，那就是「熱疹」 ，當汗水孔被阻塞時，也會會引起皮疹。
🟡熱痙攣：通常發生於身體大量流汗，卻又未及時補充水分、電解質時，導致肌肉出現痙攣，治療上大多為遠離熱源、口服或靜脈注射水分電解質補充。
🟡熱暈厥：當因為出汗和血壓低，失去大量體液時，血液會暫時沒有流向大腦，引發「頭暈」。
黃軒提醒，上述4大「前驅症狀」會因各自身體反應有所不同，但都會是身體提早發出的高溫警示，若不慎忽視，身體可能會步入較嚴重的「熱衰竭」, 甚至是直接危及性命的「熱中暑」。因此在酷熱下，要多休息、多喝水、穿透氣衣服、多留意前兆別延誤。
此外，衛福部也補充，熱傷害在室內也有可能會發生，主要是因為空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，空間內的熱能無法排出，尤其是長者和孩童，由於他們對溫度的調節能力相對比較差，當室內溫度持續上升，過度出汗而處於脫水的狀態，就可能會加重熱傷害的發生。