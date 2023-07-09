電動車規定多！中國年輕人改坐「電動輪椅」上班　無法可管有隱憂

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據了解，廣東省廣州市等地官方近來祭出新規定嚴查改裝電動車（電動機車、微型電動二輪車），還推出電動車限時段行駛、不得超速，過斑馬線需要下車推行、轉彎要打向燈等等繁複要求，且各地嚴格取締，當街拔鑰匙扣車，諸多管制措施讓許多騎士不便。
由於當地很多年輕人都用電動車通勤，有些人的電動車無法達到新規定的要求，有的人則認為按照新規行駛，就失去原本的便捷性，只好放棄。沒想到「上有政策、下有對策」，竟有人把腦筋動到電動輪椅上。
由於中國法規對於電動輪椅上路沒有任何規範，不用擔心被罰款或扣分，許多上班族將交通工具改成電動輪椅，「既省力又靈活，還可以直接開到目的地，不用找停車位」。有乘坐電動輪椅上班的年輕人表示，開車經常塞車，騎電動車又有許多地方進不去，反觀電動輪椅完全不用守交通規則限制，甚至「可以直接開進公司和自己的座位上，十分方便。」
有媒體引述交通部門說法，目前納入交通規定管理的只有殘疾人激動輪椅車（殘障機車），這類車主要以汽油作為燃料，需要進行登記。嚴格來說，電動輪椅並不屬於交通工具，並不會按照機動車和非機動車禁行管理。
不僅是廣州，就連浙江杭州、山東青島等多地都有傳出中國年輕人乘坐電動輪椅上下班的影片，越來越多的年輕人開始嘗試使用電動輪椅作為交通工具，甚至形成了一種「輪椅族」的潮流。這也反映到了電商平台數據。2023上半年，電動輪椅成交訂單量暴增60%，其中3000元人民幣（約新台幣13000元）左右的產品最受歡迎。除了傳統的醫療器械品牌「魚耀」外，聯想、鳳凰等跨界企業也紛紛推出了自己的電動輪椅產品。
不過使用電動輪椅通勤也存在風險。有律師表示，雖然此舉並不違法，只是「身體健康的人駕駛電動輪椅上路」，有道德層面的疑慮。另外也有民眾憂心，電動輪椅相較電動車來說，其穩定性和防撞性存在潛在危險，未來可能會成為交通事故的一大隱憂。