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百年日式老宅改建「東美院．懷石料理」推新菜　加賀屋小孩住免費

▲建於1929年的「東美院」，充滿日本庭園意味，兩棟建築中有一處闢建為「東美院．懷石料理」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲建於1929年的「東美院」，充滿日本庭園意味，兩棟建築中有一處闢建為「東美院．懷石料理」。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

牯嶺街小巷弄內的「東美院」，約略建於1929年，這裡充滿日本庭園意味。兩棟建築中有一處闢建為「東美院．懷石料理」，由資歷深厚的王祥富擔任主廚，每兩個月更改一次菜單，夏季新菜近日剛推出，每人3600元，含酒為4500元。晚間還推出三味線演奏，7月還有22日及26日兩場。

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台北市區牯嶺街60巷4號與6兩棟主建物，在日治時期是臺北城南的古亭町，當時是日本人重要的聚集地，其中的4號是知名的哲學大師方東美教授在臺寓所，經閒置多年直到2007年，臺北市政府曾公告為歷史建築，後經力麒建設董事長郭淑珍斥資修繕後，近百年的日式老宅，如今成為「東美院．至美蒔光」。

▲晚餐時段還推出專人三味線演奏，7月還有22日及26日兩場。（圖／記者葉盛耀攝）
▲晚餐時段還推出專人三味線演奏，7月還有22日及26日兩場。（圖／記者葉盛耀攝）
兩棟老房子規畫有器皿藝廊，也有懷石料理餐廳，並含數個包廂，可因應不同人數使用，去年剛結束自家餐廳「富。四季割烹」的王祥富擔任主廚，他曾服務於新都里瀧四懷石、晶華酒店三燔本家，甚至還出版過料理書籍，餐飲資歷相當豐富。現在「東美院．懷石料理」餐廳每兩個月即換一次菜單，7月初正推出夏季菜單。

王祥富認為自己做的是「新懷石料理」，有因應台灣人而略更改口味，此季菜色融合不少夏季專有的元素，像是竹筍、瓜果、醋凍、素麵，當然也有日本人在夏天必吃來補身的鰻魚，同時有海鰻、河鰻（白鰻）、星鰻（穴子）三款，以不同烹調表現其美味。

▲新菜單菜色包含日本人在夏天必吃來補身的鰻魚，同時有海鰻、河鰻（白鰻）、星鰻（穴子）等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲新菜單菜色包含日本人在夏天必吃來補身的鰻魚，同時有海鰻、河鰻（白鰻）、星鰻（穴子）等。（圖／記者葉盛耀攝）
特別的菜色還有生魚片，當日用上鮫鰈、赤貝、鰤魚，已各自帶不同的調味，不需蘸醬油，簡單加上現磨芥末即可食用，因為還特別以瓜果盅盛裝，吃起來還帶點瓜類清香，很是風雅。另外，以鮟鱇魚做成的炸天婦羅也酥香鮮嫩，微酸的南蠻醋汁調味，更襯魚鮮。還有以胡麻冷湯搭佐的素麵，在炎夏中嘗來格外舒爽滿足。

▲生魚片用上鮫鰈、赤貝、鰤魚等，已各自帶不同的調味，因為特別以瓜果盅盛裝，吃起來還帶瓜類清香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲生魚片用上鮫鰈、赤貝、鰤魚等，已各自帶不同的調味，因為特別以瓜果盅盛裝，吃起來還帶瓜類清香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐以胡麻風味的素麵做結尾，呼應日本人在夏季喜愛吃冰涼素麵的特有文化。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐以胡麻風味的素麵做結尾，呼應日本人在夏季喜愛吃冰涼素麵的特有文化。（圖／記者葉盛耀攝）
除了到東美院吃飯體驗日式文化，喜愛日本文化的也可參考日系溫泉旅館的住房專案。日勝生加賀屋即日起至8月31日於官網限定開賣，推出充滿濃厚日本風情「夏日祭典活動」三部曲。平日限定「寶貝孩子王」夏祭一泊一食專案，爸媽同行小孩免費入住日式園景雅致套房，售價1萬3000元。另外還有「小小管家體驗營」夏祭一泊二食專案，入住「園景和式雅緻日式套房」平日1萬8200元起，享專屬13:30提早入住，全家先換好花浴衣參加「小小孩夏祭體驗3選1」，跟著管家學習日本文化禮儀與茶道精神。另也有「大人式暑假」一泊三食專案，1萬7500元起，除了天翔廳早晚餐，還有沐日冰淇淋鬆餅雙人套餐及日式花浴衣買1送1。

▲日勝生加賀屋推「寶貝孩子王」夏祭一泊一食專案，大人入住小人免費，其中小小管家親子活動體驗，管家會以日本迎賓接待、傳統文化及茶道禮儀的互動教學和簡單日文招呼敬語。（圖／日勝生加賀屋提供）
▲日勝生加賀屋推「寶貝孩子王」夏祭一泊一食專案，大人入住小人免費，其中小小管家親子活動體驗，管家會以日本迎賓接待、傳統文化及茶道禮儀的互動教學和簡單日文招呼敬語。（圖／日勝生加賀屋提供）
每日下午15:00至17:00期間於飯店一樓屋台，憑專案內贈送的「夏祭」遊戲兌換券，亦可至大廳櫃檯直接100元購券參與。凡參加「童玩劍玉趣」、「炎炎夏日彈珠堂」和「限時Bingo打勾勾」遊戲闖關，最高能有價值2萬9700元的平日一泊一食住宿券。

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