百年日式老宅改建「東美院．懷石料理」推新菜　加賀屋小孩住免費

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兩棟老房子規畫有器皿藝廊，也有懷石料理餐廳，並含數個包廂，可因應不同人數使用，去年剛結束自家餐廳「富。四季割烹」的王祥富擔任主廚，他曾服務於新都里瀧四懷石、晶華酒店三燔本家，甚至還出版過料理書籍，餐飲資歷相當豐富。現在「東美院．懷石料理」餐廳每兩個月即換一次菜單，7月初正推出夏季菜單。
王祥富認為自己做的是「新懷石料理」，有因應台灣人而略更改口味，此季菜色融合不少夏季專有的元素，像是竹筍、瓜果、醋凍、素麵，當然也有日本人在夏天必吃來補身的鰻魚，同時有海鰻、河鰻（白鰻）、星鰻（穴子）三款，以不同烹調表現其美味。
特別的菜色還有生魚片，當日用上鮫鰈、赤貝、鰤魚，已各自帶不同的調味，不需蘸醬油，簡單加上現磨芥末即可食用，因為還特別以瓜果盅盛裝，吃起來還帶點瓜類清香，很是風雅。另外，以鮟鱇魚做成的炸天婦羅也酥香鮮嫩，微酸的南蠻醋汁調味，更襯魚鮮。還有以胡麻冷湯搭佐的素麵，在炎夏中嘗來格外舒爽滿足。
除了到東美院吃飯體驗日式文化，喜愛日本文化的也可參考日系溫泉旅館的住房專案。日勝生加賀屋即日起至8月31日於官網限定開賣，推出充滿濃厚日本風情「夏日祭典活動」三部曲。平日限定「寶貝孩子王」夏祭一泊一食專案，爸媽同行小孩免費入住日式園景雅致套房，售價1萬3000元。另外還有「小小管家體驗營」夏祭一泊二食專案，入住「園景和式雅緻日式套房」平日1萬8200元起，享專屬13:30提早入住，全家先換好花浴衣參加「小小孩夏祭體驗3選1」，跟著管家學習日本文化禮儀與茶道精神。另也有「大人式暑假」一泊三食專案，1萬7500元起，除了天翔廳早晚餐，還有沐日冰淇淋鬆餅雙人套餐及日式花浴衣買1送1。
每日下午15:00至17:00期間於飯店一樓屋台，憑專案內贈送的「夏祭」遊戲兌換券，亦可至大廳櫃檯直接100元購券參與。凡參加「童玩劍玉趣」、「炎炎夏日彈珠堂」和「限時Bingo打勾勾」遊戲闖關，最高能有價值2萬9700元的平日一泊一食住宿券。