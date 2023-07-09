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林靖恩得房產卻爆出「賣房住酒店」　李坤城兒嘆：看能住幾天

▲李坤城（右）兒子李卓軒爆出林靖恩把房子賣掉，沒有收入卻天天住酒店。（圖／李坤城臉書）
▲李坤城（右）兒子李卓軒爆出林靖恩把房子賣掉，沒有收入卻天天住酒店。（圖／李坤城臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，兒子李卓軒與後母林靖恩撕破臉，家務事搬上檯面，兩人為了房產等事情鬧翻，最終雙方和解，林靖恩獲得房產完全所有權，李卓軒則繼承父親著作權及所有收藏。當事情告一段落後，李卓軒再度爆料林靖恩將房子售出，以住在飯店為生。

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▲資深音樂人李坤城，過去與林靖恩的「爺孫戀」引發社會矚目。李坤城病逝後，兒子李卓軒發文控訴，怒斥林靖恩偽造文書，揚言提告。（圖／翻攝林靖恩臉書）
▲李坤城（右）病逝後，兒子李卓軒槓上林靖恩，如今雙方和解，李卓軒再度爆料林靖恩。（圖／翻攝林靖恩臉書）
李卓軒今（9）日在臉書上爆料，林靖恩獲得房產不久後將房子賣掉，沒收入還天天住酒店，「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店」，李卓軒諷刺地說：「啊要住開心一點喔！看能住幾天，這個理財觀，我會笑死。」對於父親生前的收藏，李卓軒表示，因為自己不缺錢，收藏品不是用捐的就是用送的，或是公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去，直呼自己福報滿滿。

▲李坤城兒子（右）與林靖恩大和解，「遺產分配」結果曝光。（圖／翻攝自李坤城臉書）
▲李坤城兒子（右）與林靖恩大和解，房產由林靖恩獲得，近日傳出她將房子賣了。（圖／翻攝自李坤城臉書）
李卓軒與林靖恩交戰多日，6月20日李卓軒透露兩人和解結果：「林小姐得台中房產完全所有權，扣掉貸款還有近千萬的獲利空間，林小姐的心願以後只想當個普通人，請媒體以後再不要再打擾她。」7月5日李卓軒透露父親將林靖恩交付給代書同學，「他的代書同學吃下我家的房子，然後把獲利，聽他說是做成信託，慢慢付給這個林小姐花用。讓她可以廢人一輩子。」如今又爆出林靖恩將房產賣掉，李卓軒對她的金錢觀感到無奈，再度引發界關注。

▲李卓軒臉書全文。（圖 / 李卓軒臉書）
▲李卓軒臉書全文。（圖 / 李卓軒臉書）

 

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