林靖恩得房產卻爆出「賣房住酒店」 李坤城兒嘆：看能住幾天
資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，兒子李卓軒與後母林靖恩撕破臉，家務事搬上檯面，兩人為了房產等事情鬧翻，最終雙方和解，林靖恩獲得房產完全所有權，李卓軒則繼承父親著作權及所有收藏。當事情告一段落後，李卓軒再度爆料林靖恩將房子售出，以住在飯店為生。
記者薛羽彤/綜合報導
李卓軒今（9）日在臉書上爆料，林靖恩獲得房產不久後將房子賣掉，沒收入還天天住酒店，「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店」，李卓軒諷刺地說：「啊要住開心一點喔！看能住幾天，這個理財觀，我會笑死。」對於父親生前的收藏，李卓軒表示，因為自己不缺錢，收藏品不是用捐的就是用送的，或是公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去，直呼自己福報滿滿。
李卓軒與林靖恩交戰多日，6月20日李卓軒透露兩人和解結果：「林小姐得台中房產完全所有權，扣掉貸款還有近千萬的獲利空間，林小姐的心願以後只想當個普通人，請媒體以後再不要再打擾她。」7月5日李卓軒透露父親將林靖恩交付給代書同學，「他的代書同學吃下我家的房子，然後把獲利，聽他說是做成信託，慢慢付給這個林小姐花用。讓她可以廢人一輩子。」如今又爆出林靖恩將房產賣掉，李卓軒對她的金錢觀感到無奈，再度引發界關注。