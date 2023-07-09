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美7月又要升息？新台幣周貶近2角　外匯專家：恐探31.5元心理關卡

▲在美國7月升息機率提高之下，新台幣兌美元周貶1.95角，貶幅0.62%，外匯專家更預估，不排除下探31.5元心理關卡。（圖／記者顏真真攝）
▲在美國7月升息機率提高之下，新台幣兌美元周貶1.95角，貶幅0.62%，外匯專家更預估，不排除下探31.5元心理關卡。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國經濟數據表現亮眼，雖然6月非農就業新增人數遠低於市場預期，但失業率仍處於歷史低位且薪資成長堅挺，美國利率期貨市場預期美國聯準會（Fed）7月恢復升息機率衝破9成。台北股、匯市也走跌，新台幣兌美元進一步貶破31.3元，周貶1.95角，貶幅0.62%。至於接下來新台幣是否進一步下探31.5元？外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，新台幣貶值壓力隨著股市修正增加，「31.5元確實是一個心理關卡」，甚至不排除見到2022年11月的31.8元價位。

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美國聯準會升息預期再起，美股主要指數全墨，台股再創波段新低，7月7日周五終場下跌97.96點，收在16664.21點，成交量為3050.12億元，當日外資在台股賣超210.5億元，並已連4日賣超，共計賣超751.87億元，而外資共賣超台股695.15億元，加計前一周賣超603.91億元，2周下來外資已大舉賣超台股1299億元。

不僅台股面臨修正，外資頻賣超台股並匯出，新台幣兌美元貶值壓力也相當沈重。在台股走跌及美國升息機率大升之下，新台幣也從進一步貶破31.3元，從6月30日收盤價31.135元一路貶至7月7日31.33元作收，累計1周下來貶值了1.95角，周貶0.62%。

雖然根據金管會統計，6月外資單月淨匯入35.63億美元、折合新台幣約1109億元，5月及6月連兩個月淨匯入逾109億美元，但新台幣卻沒有像過去一樣一路走揚。李其展受訪時分析，這顯示可能有更多資金出去，至於「更多資金」是否包括內資？他坦言，確實很難說，很有可能也有內資出走的壓力存在，例如台灣機構法人購買海外美國公債等，但還是要看8月公布的最新外資進出數字，只是近期股市出現拉回，少了外資的買盤支撐，新台幣迅速貶破31.33關卡，後續偏貶機會正在加溫。

至於新台幣是否會進一步下探31.5元？李其展認為，這就要看接下來股市修正壓力跟美元反攻力道，只是觀察今年以來的資金流向，對新台幣是較不利，「31.5元確實是一個心理關卡」，而從日K線來看，去年11月10日至11月11日有個跳空，那邊也是個重點，因此，目前可以看兩個重點關卡，不是31.5元，就是31.8元。

此外，公股匯銀人士也提到，新台幣在貶破31.25元後，央行也有出來加強阻貶，而且非常積極，不然新台幣會貶更多。不過，由於美國7月升息機率提高，美台利差仍在，甚至可能再擴大，因此，即便台灣6月消費者物價指數（CPI）年增率降至1.75%，預估未來幾個月CPI仍會在2%附近波動，9月台灣央行應該沒有升息的急迫性，在美台利差仍在，加上日圓及人民幣仍表現疲弱，新台幣貶壓仍在。

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