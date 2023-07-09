美7月又要升息？新台幣周貶近2角　外匯專家：恐探31.5元心理關卡

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不僅台股面臨修正，外資頻賣超台股並匯出，新台幣兌美元貶值壓力也相當沈重。在台股走跌及美國升息機率大升之下，新台幣也從進一步貶破31.3元，從6月30日收盤價31.135元一路貶至7月7日31.33元作收，累計1周下來貶值了1.95角，周貶0.62%。
雖然根據金管會統計，6月外資單月淨匯入35.63億美元、折合新台幣約1109億元，5月及6月連兩個月淨匯入逾109億美元，但新台幣卻沒有像過去一樣一路走揚。李其展受訪時分析，這顯示可能有更多資金出去，至於「更多資金」是否包括內資？他坦言，確實很難說，很有可能也有內資出走的壓力存在，例如台灣機構法人購買海外美國公債等，但還是要看8月公布的最新外資進出數字，只是近期股市出現拉回，少了外資的買盤支撐，新台幣迅速貶破31.33關卡，後續偏貶機會正在加溫。
至於新台幣是否會進一步下探31.5元？李其展認為，這就要看接下來股市修正壓力跟美元反攻力道，只是觀察今年以來的資金流向，對新台幣是較不利，「31.5元確實是一個心理關卡」，而從日K線來看，去年11月10日至11月11日有個跳空，那邊也是個重點，因此，目前可以看兩個重點關卡，不是31.5元，就是31.8元。
此外，公股匯銀人士也提到，新台幣在貶破31.25元後，央行也有出來加強阻貶，而且非常積極，不然新台幣會貶更多。不過，由於美國7月升息機率提高，美台利差仍在，甚至可能再擴大，因此，即便台灣6月消費者物價指數（CPI）年增率降至1.75%，預估未來幾個月CPI仍會在2%附近波動，9月台灣央行應該沒有升息的急迫性，在美台利差仍在，加上日圓及人民幣仍表現疲弱，新台幣貶壓仍在。