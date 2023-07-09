全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」再折50元　全家綠茶13元快搬

iPhone 15最終版模型機公開！Tim哥揭「5大驚人細節」：祖傳沒了

▲科技YouTuber Tim哥第一時間取得 iPhone 15系列最終版模型機，從模型機上觀察到「5大改變」。（圖／翻攝影片）
▲科技YouTuber Tim哥第一時間取得 iPhone 15系列最終版模型機，從模型機上觀察到「5大改變」。（圖／翻攝影片）

記者周淑萍/綜合報導

上月才結束WWDC23開發者大會，果粉現在目光全部鎖定在9月的秋季發表會，若依照蘋果慣例，一年一iPhone的話，今年會是iPhone 15系列，擁有近80萬訂閱的科技YouTuber Tim哥，率先取得號稱是「最終版」的iPhone 15全系列模型機，從模型機也發現了5大細節。但最終結果還是要等蘋果發表會才會見真章，現在大家就先聞香吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲iPhone 15 系列最終版模型機大公開，Tim哥表示，隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
▲Tim哥開箱iPhone 15 系列最終版模型機，外傳的音量鍵、充電孔等都有改變。（圖／翻攝影片）
📍延續上一代的4款機型
外傳這次可能mini系列會回歸，但從第一波產出的模型機，還沒見到小手機出現，依舊維持著與上一代相同的配置，包含了iPhone 15 、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。

▲iPhone 15 系列最終版模型機大公開，Tim哥表示，隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
▲iPhone 15 系列版模型機目前維持著與上一代相同的4款機型配置。（圖／翻攝影片）
📍全系列改為Type-C
因歐盟的規定，同時減少電子垃圾，要求Apple充電線全面改成Type-C，為順利進入歐洲市場，蘋果也不得不做出改變。根據Tim哥取得的模型機可以看到連接孔這次4款機型全都改為Type-C，原本由蘋果獨佔的Lightning似乎準備被淘汰。

▲iPhone 15 系列最終版模型機大公開，Tim哥表示，隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
▲為順利進入歐洲市場，根據Tim哥取得的模型機可以看到這次4款機型全都改為Type-C。（圖／翻攝影片）
📍靜音鍵真的變了
除了Lightning連接孔會出現改變之外，傳聞祖傳的靜音按鍵終於會有改變，從撥桿改成單顆可自定義按鍵，但似乎只有出現在高階的iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，iPhone 15和iPhone 15 Plus則維持原有的配置。

▲iPhone 15在 Pro鍵上有所改變。（圖／翻攝影片）
▲iPhone 15在 Pro鍵上有所改變，將改成按鍵設計。（圖／翻攝影片）
📍保護殼無法共用
通常模型機都是為了手機保護殼、螢幕保護貼等業者製作出來的，所以在尺寸和相對位置的開孔上都會特別要求，才能在第一時間跟上手機量產的速度。而這次提早釋出的模型機可以發現比上一代，根據Tim哥觀察到機身更小一下，如果在螢幕尺寸沒有變化之下，最大的可能就是採用極窄邊框，預計會讓手持握感更好，相對的iPhone 14的保護殼無法沿用到iPhone 15使用，但唯獨iPhone 15 Pro和iPhone 14 Pro應該是可以共用。

▲iPhone 15 系列最終版模型機大公開，Tim哥表示，隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
▲iPhone 15 系列最終版模型機大公開，Tim哥表示，隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
📍Pro 鏡頭大小不變
雖有傳聞Pro鏡頭也可能會採用潛望式設計，以目前的模型機是看不太出來，但目前鏡頭開框的位置沒有太的改變，而iPhone 15和 15 Plus主鏡頭則有望升級到與14 Pro  和 14 Pro Max 畫素是一樣。


果粉快存錢！iPhone 15要來了　9月發表會傳「這天」登場

iPhone 15「保護殼」做好了？符合5大爆料：靜音鍵取代靜音開關

蘋果秋季發表會除了iPhone 15亮相　 Apple Ｗatch Ultra傳有新版

iPhone 15值得換？全系列機型先曝光　外觀改變「5大亮點」一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀