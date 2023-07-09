iPhone 15最終版模型機公開！Tim哥揭「5大驚人細節」：祖傳沒了

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外傳這次可能mini系列會回歸，但從第一波產出的模型機，還沒見到小手機出現，依舊維持著與上一代相同的配置，包含了iPhone 15 、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。
📍全系列改為Type-C
因歐盟的規定，同時減少電子垃圾，要求Apple充電線全面改成Type-C，為順利進入歐洲市場，蘋果也不得不做出改變。根據Tim哥取得的模型機可以看到連接孔這次4款機型全都改為Type-C，原本由蘋果獨佔的Lightning似乎準備被淘汰。
📍靜音鍵真的變了
除了Lightning連接孔會出現改變之外，傳聞祖傳的靜音按鍵終於會有改變，從撥桿改成單顆可自定義按鍵，但似乎只有出現在高階的iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，iPhone 15和iPhone 15 Plus則維持原有的配置。
📍保護殼無法共用
通常模型機都是為了手機保護殼、螢幕保護貼等業者製作出來的，所以在尺寸和相對位置的開孔上都會特別要求，才能在第一時間跟上手機量產的速度。而這次提早釋出的模型機可以發現比上一代，根據Tim哥觀察到機身更小一下，如果在螢幕尺寸沒有變化之下，最大的可能就是採用極窄邊框，預計會讓手持握感更好，相對的iPhone 14的保護殼無法沿用到iPhone 15使用，但唯獨iPhone 15 Pro和iPhone 14 Pro應該是可以共用。
📍Pro 鏡頭大小不變
雖有傳聞Pro鏡頭也可能會採用潛望式設計，以目前的模型機是看不太出來，但目前鏡頭開框的位置沒有太的改變，而iPhone 15和 15 Plus主鏡頭則有望升級到與14 Pro 和 14 Pro Max 畫素是一樣。