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以色列司改關鍵議案將表決　媒體估15萬人上街抗議

▲成千上萬的以色列示威人士今天湧上特拉維夫（Tel Aviv）等城市，抗議擬議中的司法改革。（圖／美聯社／達志影像）
▲成千上萬的以色列示威人士今天湧上特拉維夫（Tel Aviv）等城市，抗議擬議中的司法改革。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社特拉維夫8日綜合外電報導）成千上萬的以色列示威人士今天湧上特拉維夫（Tel Aviv）等城市，抗議擬議中的司法改革。他們認為，這項司法改革可能意味一個更為專制的政府。

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法新社報導，群眾透過每週抗議的方式，持續向總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府施壓。尼坦雅胡去年率領聯合黨（Likud）和極右派與極端正統派（Ultra-Orthodox）政黨結盟，在大選後回鍋掌權，成為以色列史上最右翼政府領導人。

以色列國會10日即將針對司改一項重要議案進行表決。今天在特拉維夫的抗議活動是政府1月公布司改案以來的第27次，媒體估計吸引15萬人參與。

警方並未透露參與示威的人數。

歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）在集會上說：「我們必需採取行動，以抗議尼坦雅胡政府對我們國家、對以色列夢想所做的事。」

他說：「如果尼坦雅胡政府不罷手，他們很快就會知道人民憤怒的後果。」

一名法新社記者表示，警方使用強力水柱驅趕約百名封阻這個沿海城市一條主要高速公路的示威人士。

這次的司法改革將賦予政治人物高於法院的權力，而尼坦雅胡政府主張，這在確保更好的權力平衡上有其必要。

尼坦雅胡3月底宣布「暫緩」這項司法改革的立法程序，以和反對派進行協商，但多次談判未果後，其政府本週再次採取攻勢。

以色列國會預計10日進行司改計畫中一項議案的一讀。這項議案目的在限縮司法部門裁決政府決策「合理性」的權力。

潛在影響之一將會是部長級的人事案。例如，今年1月，在最高法院干預下，尼坦雅胡不得不開革有犯罪前科的內閣成員戴瑞（Aryeh Deri），但尼坦雅胡當時即矢言將找尋「所有的法律工具」，俾以在日後保住戴瑞的公職。

示威主辦單位已經宣布，11日將會有抗議行動。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120709

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