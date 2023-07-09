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葉倫訪中　智庫：中美有意管控風險穩定兩國經貿

▲美國財政部長葉倫訪問中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國財政部長葉倫訪問中國。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者李雅雯台北9日電）美國財政部長葉倫訪問中國。中國智庫認為，葉倫赴京訪問釋放重要訊息，顯示中美雙方有意管控風險，試圖穩定兩國經貿關係；美國經濟問題多，解決這些危機必須與中國合作。

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中國財政科學研究院全球風險治理研究中心研究員李成威在央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」訪問中作出上述表示。

李成威表示，葉倫（Janet Yellen）作為美國高階內閣官員訪問中國，顯示美國重視中美經貿關係，中美雙方溝通管道暢通，中美都有意願管控風險、分歧，試圖穩定兩國經貿關係，這也是穩定企業預期的重要基礎。

他說，葉倫表態美方不尋求「脫鉤斷鏈」，尋求美中經濟互利雙贏；葉倫訪問中國目的肯定是尋求一個公約數，葉倫先前也多次強調，脫鉤對美國沒有好處，葉倫在京訪問期間的重申與中國的表態呼應。

李成威指出，企業最想看到的是投資和發展環境的穩定，最擔心的是不確定性。美國欲給自己的企業信心，不能再惡化中美關係；目前美國經濟、社會發展有各種矛盾，解決這些迫切的問題必須與中國合作。

他說，美國透過加息控制通貨膨脹，這又會影響經濟，美西方等主要經濟體處在高通膨、低成長狀態，美國的國內政策空間會愈來愈小，如果某項政策處理不好，可能導致風險失控、失衡，為美國經濟、社會發展帶來災難，最終透過其強大的風險外溢效應導致全球風險加速放大。

李成威強調，當前全球風險增大、挑戰不斷增加，包括氣候變遷、債務危機、地緣政治等一系列問題，這些問題的產生很多與美國有關，又很快地「反噬」美國；如果發生這樣的情況，對美國影響相對地較大，因為美國在全球配置資源、獲取利益，「所以美國在很多領域還是需要跟中國一起，進行全球風險的治理」。

李成威認為美國發動美中貿易戰是將「方向搞錯了」。他說，美國發動貿易戰破壞了美國在全球經濟迴圈的基礎，摧毀美國高端產業鏈優勢，一方面限制中國的出口，另一方面又對中國進行技術封鎖，這實際上是破壞美國的全球經濟迴圈，「美國要做的，更應該是透過合作降低風險，不是給自己徒增風險」。（編輯：唐佩君）1120709

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