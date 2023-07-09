葉倫訪中　智庫：中美有意管控風險穩定兩國經貿

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李成威表示，葉倫（Janet Yellen）作為美國高階內閣官員訪問中國，顯示美國重視中美經貿關係，中美雙方溝通管道暢通，中美都有意願管控風險、分歧，試圖穩定兩國經貿關係，這也是穩定企業預期的重要基礎。
他說，葉倫表態美方不尋求「脫鉤斷鏈」，尋求美中經濟互利雙贏；葉倫訪問中國目的肯定是尋求一個公約數，葉倫先前也多次強調，脫鉤對美國沒有好處，葉倫在京訪問期間的重申與中國的表態呼應。
李成威指出，企業最想看到的是投資和發展環境的穩定，最擔心的是不確定性。美國欲給自己的企業信心，不能再惡化中美關係；目前美國經濟、社會發展有各種矛盾，解決這些迫切的問題必須與中國合作。
他說，美國透過加息控制通貨膨脹，這又會影響經濟，美西方等主要經濟體處在高通膨、低成長狀態，美國的國內政策空間會愈來愈小，如果某項政策處理不好，可能導致風險失控、失衡，為美國經濟、社會發展帶來災難，最終透過其強大的風險外溢效應導致全球風險加速放大。
李成威強調，當前全球風險增大、挑戰不斷增加，包括氣候變遷、債務危機、地緣政治等一系列問題，這些問題的產生很多與美國有關，又很快地「反噬」美國；如果發生這樣的情況，對美國影響相對地較大，因為美國在全球配置資源、獲取利益，「所以美國在很多領域還是需要跟中國一起，進行全球風險的治理」。
李成威認為美國發動美中貿易戰是將「方向搞錯了」。他說，美國發動貿易戰破壞了美國在全球經濟迴圈的基礎，摧毀美國高端產業鏈優勢，一方面限制中國的出口，另一方面又對中國進行技術封鎖，這實際上是破壞美國的全球經濟迴圈，「美國要做的，更應該是透過合作降低風險，不是給自己徒增風險」。（編輯：唐佩君）1120709