總統選戰開打！國安高層曝：中共介入大選、由收轉放營造施惠氛圍

我是廣告 請繼續往下閱讀
國安高層分析，中共確實正在介入台灣的選舉，並透過機艦擾台等武力恫嚇、經濟工具操作以及認知作戰等方式影響台灣。在經濟工具操作部分，例如中共曾禁止台灣某些農漁產品輸入中國，但隨著選舉將至，近期則開始「由收轉放」，目的在於營造施惠的氛圍。
另外，在認知作戰部分，國安高層提到，根據統計，國安局去年1至6月蒐報的爭議訊息約1400件、去年7至12月1600件，今年1至6月增加到約1800件，相較之下確實量有增加，預期下半年還會更多。
國安高層進一步指出，中共此舉的目的是營造「兵凶戰危」的氣氛、塑造恐慌，同時批評台灣與國際朋友間的情誼，讓民眾感覺國際間的朋友訪台都是為了利益，塑造「不可信」的感覺，隨著選舉進入熱季，針對國內政策討論的爭議訊息將會越來越多。
此外，介入選舉的其中一種方式為「非法金流」，其斷點檢警更難查察。國安高層指出，非法金流的查緝最難，因為涉及供應端、接收端及流向，較容易查察的是接收端，因為內應接收後將介入選舉，因此國安單位也與國外合作，彌補斷點不易調查特性，檢調單位同時開設專門課程，了解相關犯罪的態樣與模式。
國安高層表示，國安單位日前羅列許多社群網站上的一次性人工、AI帳號證據，據此與營運商溝通，前陣子已下架500多個包括Youtube在內的假訊息帳號。
但國安高層認為，反情報與反滲透是國安單位的業務，台灣是民主開放的社會自然有這方面弱點，若要彌補此弱點，法制面就要健全，因為若沒有法制面，法律工具就沒有政策工具可以處理。
他強調，外界質疑國安事件常「重重舉起、輕輕放下」，因此未來也會有蒐證重點的標準化，讓檢察官有一致的標準可以處理，這樣法院才能更積極處理，否則院方也常在抱怨檢方證據力不足，甚至最高檢也出版國安事件的彙編，讓檢察官辦案時能知道注意事項，相關機制的建立非常重要，才能有效達到嚇阻目的。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1120709