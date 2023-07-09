確保2024總統大選維安！國安局8月將舉辦大型實兵演練

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另外，維安人員7月至9月進行第一階段受訓、10月至11月專精訓練，預計11月上旬舉行安維8號成軍典禮。
由於前日本首相安倍晉三於輔選期間遇刺身亡，日本首相岸田文雄輔選時也曾遭丟擲爆裂物，台灣相關單位對此相當重視，將強化相關維安作業。
國安人士表示，維安要注意樣態分別為「組織型」與「孤狼型」的犯案，相較組織型，孤狼型因為沒有案底、徵兆，不知道威脅從何而來，因此更難防範。
為了強化防範，相關單位從三方面著手。國安人士指出，兩個月前國安局特勤中心曾席開十幾桌，把包括前副指揮官等有特勤維安經驗者依照過往職務（例如警衛組、後勤組）等專長區分，並將現任維安人員安排同桌「汲取經驗」。
此外，國安局兩週前也根據不同狀況，與警政、調查、地方警局進行兵推，甚至由指揮官（國安局長）當場抽測；預計8月進行大規模的實兵演練，屆時將動員數百人進行，目的是讓安維作業更平順、安全。
國安人士也提到，維安單位過往都有「槍響偵測器」，近期國安局也更新設備，包括擷取槍響來源的速度、拍攝清晰度均大幅提升。
此外，防範無人機威脅更是重中之重，無人機阻絕器均採複式配置，可選擇讓無人機當場迫降或迫降回原起點，且造勢會場的空拍機將嚴格管制，屆時參選人到場後將不能使用空拍機；掃街車也是全新，並配置有錄影設備。
國安人士強調，8月實兵演練可稱是「國安局的小漢光」，因為一旦選舉過程中有意外發生，受影響的不只是參選人的家人，整個國家都承受不起。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1120709