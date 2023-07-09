台灣東南外海「連7起地震」！芮氏規模最大5.3 氣象局揭原因
今（9）日凌晨開始，台灣東南方外海非常不平靜，從3時47分起至3時49分，2分鐘內就發生3起地震，後續在4時26分、5時22分、9時53分、11時31分，又接連出現4起地震，構計7次地震，芮氏規模最大為5.3，中央氣象局地震預報中心說明，這些地震主要是「板塊隱沒」導致，淺層破碎帶持續能量釋放，未來一週都可能有芮氏規模4以上餘震，請民眾特別注意。
記者張志浩/綜合報導
詳細回顧今早情況，台灣東南外海，3時47分出現芮氏規模5.3地震，3時49分有兩起餘震，芮氏規模分別是4.7及4.6，4時26分，蘭嶼東南方海域出現瑞士規模4.3地震、5時22分有芮氏規模5.2地震、9時53分芮氏規模4.3、11時31分芮氏規模4.5，僅一起地震深度超過20公里。
今早芮氏規模最大的5.3地震，3時47分發生在台東縣蘭嶼鄉，深度為12.8公里，後續分別出現6起芮氏規模都在4以上的餘震，氣象局地震預報中心指出，該區域過去地震發生的頻率不算太高，可能有未知的破碎帶在做動，目前狀況看來，芮氏規模5.3的地震就是主震，未來一週內，台灣東南外海可能會持續會有芮氏規模4以上的餘震，一週後慢慢緩和。
此外，在去（2022）年「918池上地震」後，台灣就已經將近1年沒有出現芮氏規模6以上的地震，受到許多民眾和專家關注，對此前氣象局辛在勤指出，雖然地震在長期統計後，可以計算出台灣各規模地震在1年中的發生次數，但這些數字始終是參考值，去年9月到現在，樣本數還太小，沒有芮氏規模6以上的地震，暫時無法證明大環境有何變動。