清景麟地上權「夢公園」動土　「農來嘉市集」低碳生活區挺小農

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上揚國際總經理孫光吉指出，清景麟夢公園規劃地上15層2-3房產品，19戶店面、274戶住家共293戶。基地位於平實重劃區，步行就可以到南紡購物中心、2.1萬坪平實公園，學區有東光國小、復興國中等明星學校、成大醫院等各項機能齊全到位，未來還有平實轉運站，地段可說是上上之選。
泰嘉開發深耕南台灣版圖，董事長呂金發期望拓展泰嘉眼界，借重紐約學成歸國的長子呂維哲Ted的國際思維，將建築作品結合全球趨勢，同時拓展泰嘉生活事業，進而舉辦「農來嘉小農市集」。呂金發表示，因緣際會結識許多在地小農，瞭解許多農夫農婦對於自家產品的堅持，友善耕作善待土地，順應自然而後收穫健康的農作物，不只對土地好，也對人體好。如同第一項生活事業「小丞事吐司建築室」正因為看到了這些職人的認真，泰嘉大受感動，於是想把這份堅持與美好分享出來。
「農來嘉小農市集」七月的每週六日，下午2點到6點，在泰嘉九份子聯合接待中心旁廣場登場，市集攤商有全台特色小農水果、特色手做、風格餐飲，只要先填寫表單，在指定日期當天，親臨市集消費小農水果滿599元，即可獲得小丞事新口味吐司乙組，由於每日製作新品數量有限，未填寫表單者將採贈品券於指定日期兌換。