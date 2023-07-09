馬景濤2度離婚再爆新戀情！新歡放閃竟嗆他前妻：不懂珍惜
經常飾演瓊瑤劇男主角的61歲演員馬景濤，感情生活波濤洶湧不輸戲劇，曾有過兩段婚姻的他，再度傳出新戀情，一位名為「邊牧波泥小pony」的女網友昨（8）日在微博曬出與馬景濤深情相擁的照片，大方公開放閃，甚至開嗆他的兩任前妻「她們都不懂得珍惜你，我懂！」並標註了與馬景濤合作的女演員們，傲嬌口氣讓網友傻眼。
記者江芷稜/綜合報導
外型帥氣的馬景濤有過兩段婚姻，和第一任前妻唐韻育有1女，第二任前妻則是合演《封神榜》、年紀小他21歲的中國女星吳佳尼，兩人2007年閃婚後生了2個兒子，2017年突然宣布離婚，一度傳出他家暴、向岳父索討金錢的傳聞，馬景濤隨即告上法院，讓媒體公開道歉，澄清外界的過多揣測。
儘管年過6旬，馬景濤魅力不減，一位微博名為「邊牧波泥小pony」8日突曬出與馬景濤親密合照，兩人深情相擁，手裡還捧著一大束鮮花，看似在女方的慶生派對上，她曬恩愛寫道：「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了兩次婚我也不介意！因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」文末還標註了和馬景濤一起拍戲工作的女演員們。
她不但公開示愛，還大膽嗆馬景濤的前妻們，引起網友熱議，質疑新歡放閃又對馬景濤的舊愛們示威，情商令人憂慮，網友也發現馬景濤貼文裡經常標註「邊牧波泥小pony」，互動相當頻繁，戀情應維持了一段時間，猜測馬景濤可能又再婚，他尚未發表聲明。
在眾多撻伐聲中，女網友先刪除示愛貼文，隨後又曬出與馬景濤合影，坦言收到好多朋友的私訊，心疼她被「網暴」，但自己不介意陌生人的評論，做好自己問心無愧，「一片真心，無所求的去愛一個值得愛的男人，同時得到我們身邊朋友的支持、認可和祝福就夠了」，直呼很幸運收穫這段感情，讚美馬景濤在現實生活裡真的是一位好男人，「我愛你，無欲無求，只要你幸福快樂」。