能否教侯友宜風趣一點？胡志強：我這麼幽默也選不上總統

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媒體訪問時提到，近來有聲音說要「換侯拔朱」？胡志強說：「我覺得國民黨就是人才太多、領袖太多、想法太多，然後堅持也太多了。我覺得不要堅持自己的意見，一旦做了決定（徵召侯友宜），就要全力支持他、幫他，大家一起團結，現在不要再走別的路，我堅定支持侯友宜！」
胡志強接著開自己玩笑：「我大概不是人才，沒有別的意思，但我從不對外傷害國民黨。」他接著說，過去在黨內他的話最多，「馬英九當總統、主席的時候，我是有名的烏鴉，因為喜鵲太多也不是好事情，可是現在好像烏鴉太多了。」
日前韓國瑜在台中過生日，和胡志強互動熱絡。媒體問胡志強，侯友宜與韓國瑜最近難得同桌吃飯，卻顯得若即若離，是否有「撇步」教一下侯友宜，與韓國瑜的相處之道？或是幫侯友宜上個課，教他講話風趣一點？
胡志強笑稱：「我這麼幽默，但也選不上總統啊！」他說：「每個人都有自己的特色，你如果出太多意見，我覺得他會虛弱，找不到原來的自己。」
胡志強認為：「我不能夠去主導或影響這兩個人的互動。第一，沒有別人講嗎？很多人講嘛！他聽到耳朵都生繭；第二，他們沒有了解嗎？有啊！他們都是很有經驗的政治人物，我覺得多言無益，到了這個地步就是堅定團結、爭取勝選，還有什麼別的選擇嗎？」