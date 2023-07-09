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及早制定治療策略 巴金森病能控制
巴金森病並不可怕，可怕的是不夠了解。其實疾病的成因跟腦部黑質多巴胺的神經細胞退化相關，聖母羅東醫院神經內科主治醫師李照琳解釋，當病人開始無法持續做精細動作，便表示大腦內製造多巴胺的細胞逐漸死亡；當細胞死亡率達 80% 以上，病人便開始喪失正常功能，巴金森病症狀也會越來越明顯。
通常病人到門診報到時，往往已出現明顯的「動作症狀」，例如因肌肉顫抖和關節僵直造成行動困難，拿不起東西、容易在行走時失衡跌倒、或突然動不了，因面部僵直也會有面具臉或流口水的狀況；而「非動作症狀」就例如嚴重失眠、情緒起伏不定、悶悶不樂、嗅覺喪失、便祕等。上述症狀都會影響到日常生活，但若能及早用藥物治療，其實有機會讓疾病停留在早期階段，李照琳強調：「巴金森病是可以控制的，依據症狀的表現、病人狀況，量身打造合適的藥物治療策略，病人仍可以很有尊嚴、保有生活品質。」
巴金森病常見兩大類用藥治療差異
目前巴金森病 (帕金森氏症) 的治療主要為藥物治療，最常討論為兩大類的治療藥物，作用機轉可大致分為：
- 左多巴胺（Levodopa）：是多巴胺的前驅物，經酵素轉換成多巴胺而達到治療效果，長期可能會有斷電或是異動症等問題。
- 多巴胺接受體促效劑（Dopamine Receptor Agonists）：主要是模擬腦內的多巴胺，直接作用在腦部多巴胺進行訊息傳遞。
把握三大原則提升用藥品質
因應不同年齡、不同症狀表現的病人，治療安排上會不太一樣。針對比較早發病 (通常指 65 歲以下) 的病人，治療策略會以「多巴胺受體促效劑」及早介入處理，避免副作用出現。重要的是找一位合適的醫師，來調配恰當的治療方式。只是普遍在臨床上治療下，雖然有良好的制定策略，醫師治療仍面臨三大瓶頸：
一、藥物順從性：初期藥物服用劑量和服藥次數較低、順從性較高，但隨著病程進展，一天需要吃三次藥，甚至有些每兩個小時就需要服藥，導致病人服藥順從性明顯下降。由於藥物順從性與治療成效有高度相關，醫師建議家屬可以檢查病人藥盒，確定是否有規律用藥。
二、病人未告知副作用反應：有些藥物副作用會產生腸胃道不適，病人未主動告知，反而開始不愛吃變成過瘦、營養不良，其實醫師都可以調整劑量，或是額外加入其他藥物幫助吸收或是吞嚥。
三、高蛋白食物影響藥物作用：左多巴胺吸收經過腸胃道，同時高蛋白食物分解出來的氨基酸同樣在腸胃道吸收，導致高蛋白食物可能影響藥物效用。李照琳建議在服藥 30 分鐘前吃完高蛋白食物，或是高蛋白食物集中在最後晚餐再吃。
病人情緒低落、起伏不定問題 也能合併一起治療
另外，巴金森病常合併情緒問題，有些在病程前期就產生，有些則是因為用藥產生的副作用，李照琳提到：「為了解決病人情緒問題，像是多巴胺受體促效劑同時也能改善情緒症狀，一藥有兩個用途，減少多重用藥的困境。」
李照琳特別能感同身受為家屬著想，因為自己的父親也被診斷為巴金森病，他用過來人的經驗分享：「家屬陪病人度過病程，其實也是倍感壓力，但後來發現其實當你越去了解這個疾病時，就越不會害怕這個疾病，不論病人還是家屬都能更清楚知道該如何規劃接下來的人生。」在醫師、藥物支持、家人陪伴下，巴金森病病友的後半期人生也能過的多采多姿。
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文、王芊淩／圖、楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 巴金森病會好嗎？抗病路程不孤單！正確用藥策略延緩病程