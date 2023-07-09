MLB／大谷翔平是Betts唯一的對手！道奇主帥直言
美國職綁大聯盟{MLB}洛杉磯天使在明星賽前與洛杉磯道奇舉行三連戰，昨(8)日天使遭到道奇11:4橫掃，賽中天使二刀流好手大谷翔平被鏡頭捕捉到與道奇強打Mookie Betts擊掌互動的畫面，加上日前道奇傳出想要收購大谷，讓人不禁聯想到大谷是否在跟未來隊友打招呼。賽後道奇總教練Dave Roberts受訪也提到了大谷與Mookie Betts:「我認為Mookie Betts唯一的對手就是大谷。」
實習記者練宗翰/綜合報導
Mookie Betts本賽季截至今(9日)賽前，一共轟出了25支全打壘61打點的亮眼數據，而大谷在本賽季投打上數據更是驚人，截至今日賽前一共轟出31支全壘打68打點，投球方面7勝4敗132次三振，防禦力3.32，大谷也達成罕見的連三季「100安、100K」的紀錄。
Mookie Betts職棒生涯多是以右外野手的身分出賽，但本賽季道奇右外野手Jason Heyward的打擊表現回溫，Dave Roberts只好將Mookie Betts安插在2壘與游擊上，昨日的比賽Mookie Betts就是以先發2壘手的身分出賽，也導致出現與大谷擊掌互動有趣的一幕。
然而對於Mookie Betts的表現，Dave Roberts稱讚道:「Mookie Betts是非常罕見的。你可以將Mookie Betts隨意安插在二壘與游擊，打擊又有巨星般的表現，實在是令人難以置信。」
Mookie Betts與大谷都將在道奇與天使的三連戰後參加全明星賽，而大谷與Mookie Betts未來是否有機會會在同一隊較勁仍然是個謎，球迷們只能拭目以待。