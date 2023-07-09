湯姆克魯斯跳懸崖破紀錄 《不可能的任務》拍出一身特技本領
湯姆克魯斯（Tom Cruise）從影40多年來，鍛練出來的能力和立下的電影拍攝標竿可說是數不勝數，他在拍攝新片《不可能的任務：致命清算 第一章》時，又創下一個驚人之舉，那就是騎摩托車跳下一道懸崖次數最多的紀錄，電影裡的外景地點包括阿布達比遼闊的沙漠、義大利威尼斯的運河水道、到處都是古蹟的義大利首都羅馬，以及挪威壯麗的山脈（代替片中的奧地利阿爾卑斯山脈）。
記者羅凌筠/綜合報導
湯姆克魯斯在1994年就學會飛行，後來陸續考到的商用飛行執照，包括單引擎和多引擎固定翼飛機飛行執照，也曾經接受過駕駛Pitts雙翼機、雅克型客機、Stearmans雙翼飛機以及各種其他飛行器的訓練，他也是一名類型評級本田引擎商務噴射機飛行員。
湯姆克魯斯經過允許可以駕駛試驗機，像是L-39信天翁高性能噴射教練機以及P-51野馬式戰鬥機，他自己就擁有一架P-51D野馬式戰鬥機，也曾經接受過大量的特技飛行訓練，他是紀念空軍鬼影中隊#2524號終身成員，也是第36戰機中隊毒蛇戰鬥機飛官的名譽飛行之友。他也很自傲能夠成為美國史上第34名獲得美國海軍榮譽飛行員殊榮的人士。
阿湯哥達到的其他飛行成就還包括成為一名擁有商用飛行執照的旋翼直升機飛行員，曾經在美國、英國、歐洲、挪威、南非和阿拉伯聯合大公國駕駛過單引擎和多引擎直升機。他也擁有高海拔降落與作業認證、高山飛行證書，曾經在狹窄的山區、岩架和積雪很深的雪地成功降落，他也接受過直升機特技飛行訓練。
阿湯哥從1989年就開始從事高空跳傘的活動，他曾經取得全國跳傘執照，也接受過機翼行走的訓練，他是一名非常專業的特技駕駛員和摩托車騎士，他也曾經參加過職業賽車比賽，更是一名取得高氧潛水證照的潛水員和專業的自由潛水員。他也成為一名受過嚴格訓練和非常專業的低空跳傘專家，低空跳傘指的是從高樓、天線塔、大橋以及懸崖進行跳傘，這全都是為了電影這門藝術以及他遍布全球的忠實影迷。