44.3萬人獲疫後就學貸款補助　教部：明起發送簡訊通知

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符合資格的貸款人也將自今年7月起核算補助，並由承貸銀行自7月起直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中貸款人）或一年的還款本息（非在學的貸款人）；貸款人可於7月10日10時起至9月15日前於線上系統查詢是否獲得補助資格，若對於審查資格有疑問者，也可於線上系統檢附相關證明文件提出申復。
至於112學年度第1學期的高中一年級及大學一年級新生且符合補助資格者，也可有獲得疫後就學貸款補助機會，預計於今年9月學生入學後申請就學貸款完成核貸後辦理，相關補助期程將另行通知。
教育部也特別提醒，如屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，附相關證明文件於8月31日前至線上提出申請後，因審查約需10至20個工作日，7月10日起可查詢6月30日以前貸款人所提出的申請案件；7月1日至10日完成上傳者，自7月20日起可查詢審查結果，7月11日至20日完成上傳者，自7月30日起方可查詢審查結果，以此類推。
此外，對於符合補助資格的人，教育部說，明日起也會開始發送通知，第一封通知，由承貸銀行在明日至11日發送；第二封通知則在承貸銀行核算完畢補助金額後，自明日起，貸款人將陸續收到簡訊或電子郵件通知補助金額。
教育部表示，由於疫後就學貸款補助原則是免提出申請由政府主動勾稽，就學貸款人可留意自己有無符合受補助資格，並留意通知訊息。此外，教育部這次補助是採用直接扣抵貸款額度，不會核發現金，相關的通知訊息，不會要求要輸入個人資料、也不需要點擊連結進行操作、也不會要求前往ATM領錢或網路銀行操作，請民眾小心留意提高警覺，不要點擊不明網址。
此外，有關疫後就學貸款補助補助資格規定，也可上網查詢https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL002209，如貸款人認為符合補助資格，但經查詢為不符合補助資格，亦可在教育部疫後就學貸款補助方案線上系統（https://helploan.moe.gov.tw）進行申復，或致電專線由專人協助。