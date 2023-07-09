好市多起司驗出一級致癌「環氧乙烷」 醫：長期接觸恐釀嚴重後果
好市多從美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」被檢出含潛在致癌物環氧乙烷（ethylene oxide），雖非第一次被驗出，但國內知名的毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，環氧乙烷已經被列為一級致癌物，長期接觸會增加血癌風險，也容易有頭痛、頭暈的狀況發生，如果近期有接觸相關的產品，也覺得身體不適，請前往醫院檢查最為保險。
記者周淑萍/綜合報導
好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出致癌物環氧乙烷，食藥署已請業者回收。好市多表示，凡於2023年5月24日至7月1日購買「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 （油漬乾酪）」的會員，可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業；若會員尚留有商品也可一併帶至賣場辦理，統計共有1300名會員受影響商品。
顏宗海醫師回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，環氧乙烷已經被世界衛生組織的國際癌症機構列為一級致癌物，長期接觸之下會增加血癌，也就是白血病的風險，此外，長期接觸也會有誘發神經學疾病，會造成頭痛、頭暈的狀況發生。
他提到只要有驗出一級致癌物，主管機關一定會要求要下架，如果民眾近期內有攝取相關的食物，同時覺得身體微恙，最好的方式就是到醫院做檢查，會比較安心。