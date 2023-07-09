北影紅毯5美／許瑋甯「下身失蹤」美腿全露　張鈞甯女神氣場超強

樂天女孩前進美國大聯盟！Yuri曝李多慧效應　全隊像「脫胎換骨」

▲樂天女孩即將帶著台式應援登上美國MLB大聯盟，成員Yuri陳怡叡（左二）更爆料，李多慧的加入讓全隊宛如「脫胎換骨」。（圖／TVBS提供）
▲樂天女孩即將帶著台式應援登上美國MLB大聯盟，成員Yuri陳怡叡（左二）更爆料，李多慧的加入讓全隊宛如「脫胎換骨」。（圖／TVBS提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

樂天女孩啦啦隊即將在今年8月27日前進美國MLB大聯盟，成功讓台式應援再度登上國際舞台。女神林襄、巫苡萱、孟潔、Yuri以及幕後跳舞推手Endo老師，日前受邀至節目《TVBS看板人物》，也成為樂天女孩的電視專訪初體驗。Yuri更爆料自從李多慧加入後，全隊宛如「脫胎換骨」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天女孩在現場親自示範3首應援曲，Endo老師表示，球隊應援曲數量高達上百首，除了口號不同，每首動作也會依據選手的個人特色去做設計與變換，背後意想不到的龐大準備工作，也讓主持人方念華聽了不禁感到驚訝：「真的不容易。」

▲資深啦啦隊舞蹈老師Endo（右一）透露，每位女孩背後的辛苦歷程，讓主持人方念華（左一）相當驚訝。（圖／TVBS提供）
▲資深啦啦隊舞蹈老師Endo（右一）透露，每位女孩背後的辛苦歷程，讓主持人方念華（左一）相當驚訝。（圖／TVBS提供）
隨著啦啦隊女孩文化興起，Endo老師直言：「現在跳舞只是基本功！」還必須要發展像是跨足綜藝、電影等各方面才華，成為全方位的啦啦隊女孩。巫苡萱則在旁認同，「希望大家可以看到我們有很多斜槓與不同面貌。」

由於樂天女孩今年加入強大新血李多慧，林襄一談起與她的初次見面十分開心，「有種可以見到偶像的感覺！」佩服李多慧不僅會放電，就連每個細節、眨眼、表情都像是設計好一樣。Yuri也在旁補充，「多慧非常會抓鏡頭、舞台魅力十分強大」，也因為有了李多慧的加入，讓全隊有了「脫胎換骨」的感覺。

▲Endo老師（左起）、Yuri、巫苡萱、孟潔、林襄登上節目接受專訪。（圖／TVBS提供）
▲Endo老師（左起）、Yuri、巫苡萱、孟潔、林襄登上節目接受專訪。（圖／TVBS提供）
談到樂天女孩即將參加「紐約大都會隊台灣日」，主持人方念華好奇問道，希望能帶給美國球迷什麼特色的台式應援？林襄首先分享，希望能將笑容跟正能量帶到大聯盟，一同體驗快樂氛圍；孟潔則希望透過眼神交流，散發啦啦隊女孩的十足活力，增加與球迷的互動感，可以沉浸在熱血比賽當中。精彩內容都在《TVBS看板人物》。

李多慧爆砸200萬買電腦！變「競標女神」獻吻簽名　粉絲喊破3萬元

中職明星賽售票開出2.4萬紅盤！李多慧領軍百位女孩班表出爐

李多慧長髮是假的！自揭隱藏5年祕密　真面目首在鏡頭前曝光

林襄李多慧跳到當機！「韓式應援」太難了　2女神尬笑畫面全被拍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀