台灣陳年老茶金牌獎　一斤25萬元賣出

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茶商公會表示，此次報名點數共有161點，經行政院農業委員會茶業改良場評鑑團隊及前場長陳國任評鑑後，特等金獎由鄭鈞元榮獲，明峰茶園、梅英哲、宏記茗茶、和平芳茶廠、學茗堂、游惠婷、台茶國際實業公司、吳政田、廣茗茶廠、游慧鈺、台茶國際公司、謝明峯等12名榮獲，銀牌獎則有吳照國、存厚堂、名山茶廠、凌雲鐘、陳羿婷、洪志揚、古政文、東春茶行、陳羿鳳、游雅萱、上品茶莊、貴族國際公司、蘇安享、林吉常、瑞興茶行、莊茶國際公司、天龍第茶行、紫甌茶院等18名，藉由老茶鑑定及拍賣會，讓國人對臺灣老茶有所了解與信心，提升臺灣茶的不同層面與豐富性，也將拍賣所得挹注臺灣茶業推廣基金，將臺灣茶推展更有空間。
「2023臺灣茶文化產業國際論壇」由中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦，特邀行政院農業委員會-農糧署、茶業改良場、天福集團等長官廠商，共同對茶葉色香味、包裝、國內外銷推廣、產業發展等議題論述，最後以「茶產業界相關問題」綜合座談做為主題，提升消費信心及產業附加價值。
「臺灣茶美學體驗館」由中華民國茶商業同業公會全聯會、中華民國對外貿易發展協會、展昭國際股份有限公司共同主辦，由頂上風光拉開序幕，茗符其實，宋代點茶文化傳承，茶點.點茶. 連4天舉辦8場茶活動茶文化饗宴，引領各界體驗臺灣茶道文化精隨。
「2020台灣名茶推廣品茗會」由中華民國茶商業同業公會全聯會主辦，台中市茶商公會、桃園市茶商公會、南投縣茶商公會協辦，共舉辦4場-全國老茶推廣、南投凍頂烏龍茶、台中梨山高山茶、桃園紅茶，同品好茶。
中華民國茶商公會全聯合會理事長張宗美表示，「2023台中國際茶、咖啡暨烘焙展-台中展區」四天規劃設立「台灣茗茶館」、「台中茗茶館」、「宜蘭茗茶館」、「臺灣茶美學體驗館」。期望藉由專業之茶葉展覽會激勵茶農、茶商的努力及熱心參與，以分享好茶的概念進而推廣全民飲茶風氣。