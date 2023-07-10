獨／《拳上》有第2季？主辦曝「後續規劃」：一定辦周末

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眾所皆知，《拳上》的關注度如此高，Toyz約戰鍾培生絕對是最大看點，對此Jerry表示，第二季還是會以「網紅行銷」的手法為主軸，搭配幾組職業拳擊手的賽事進行；Jerry說道，這次《拳上》主辦方其實邀請了數10名網紅參賽，但大多都拒絕，「除了出場費外，大家主要還是不想輸」，但第一季辦完效果其實都還不錯，相信會有更多廠商和名人願意投入。
Jerry和Hauer強調，《拳上》的舉辦，鍇睿行銷在一年前就已經有初步想法，Toyz和鍾培生的事件可說是最終活動能辦成的最大助力，不過完整的籌備期只有3個月，主要贊助方也堅持活動要在小巨蛋主辦，因此檔期只能安排在週間、活動流程略有不順、直播的付費購買、不肖人士盜播等，都是主辦方要向觀眾致歉的地方。
未來第二季規劃，主辦方會積極聽取各方意見，讓這場秀能呈現得更完整，兩人也直言，「錢當然還是最重要的東西，希望有更多廠商、企業，在看完第一季後願意投入資源協辦，相信《拳上》的各種數位行銷和實體曝光，不會讓乾爹們失望。」
對於《拳上》引起的網路話題和流量，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳表示，《拳上》巧妙利用「衝突性」和「網紅自帶流量」聚焦，完成一場過去從未實現的拳擊秀；在現今網路世代大家都愛看熱鬧的環境，主辦方其實非常聰明，讓台灣娛樂有更多選擇。
不過鈕則勳也指出，「網紅」雖然本身就是跳脫框架的代名詞，但若活動透過網紅行銷，為了抓眼球「過度操作」，甚至超出網路大多數人的容忍範圍，離經叛道的後果，在網路上可能會造成極大的反噬；總結來說，網路、社群已是未來的媒體主流，良好的行銷手法能帶來極大的流量和效益，但若過度偏激、製造族群對立等，就會變成「玩火自焚」。