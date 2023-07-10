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獨／《拳上》有第2季？主辦曝「後續規劃」：一定辦周末

▲《拳上》以Toyz和鍾培生多年恩怨為主秀，結合職業選手、網紅和歌手，完成一場前所未有的「拳擊秀」，對於是否續辦第二季，主辦方回應了。（圖／JPEX提供）
▲《拳上》以Toyz和鍾培生多年恩怨為主秀，結合職業選手、網紅和歌手，完成一場前所未有的「拳擊秀」，對於是否續辦第二季，主辦方回應了。（圖／JPEX提供）

記者張志浩/綜合報導

《拳上 Tha Cage 終於之戰》7月5日在小巨蛋舉辦，活動以Toyz和鍾培生多年恩怨對打為壓軸，結合職業選手、網紅和歌手，完成一場前所未有的「拳擊秀」，比賽結束後的相關話題不斷延燒，許多網友和粉絲敲碗再辦第二季，對此《NOWnews今日新聞》獨家專訪《拳上》主辦方、鍇睿行銷執行長Jerry和《拳上》製作人Hauer，兩人透露第二季「沒意外一定會舉辦」，並透過專訪機會，回覆觀眾對第一季的疑問，以及分享後續的比賽規劃。

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面對《拳上》是否有第二季的問題，主辦方Jerry專訪時爽快地回答：「沒意外一定會辦」，時間預計會在明年7月左右；不過Jerry提及，「還是要看這段時間大家有沒有Beef（恩怨）出現」。而在賽程規劃上，製作人Hauer強調，「第二季絕對不會辦在週間，一定會安排在週末」，活動內容也會嘗試將表演減少、增加對戰組合等，希望第二季在籌備時間充裕的情況下，能夠讓觀眾有更好的體驗。

▲《拳上 Tha Cage 終於之戰》7月5日在小巨蛋舉辦，活動引起巨大迴響，對於是否續辦第二季，主辦方也給予回應。（圖／鍇睿行銷提供）
▲《拳上 Tha Cage 終於之戰》7月5日在小巨蛋舉辦，活動引起巨大迴響。（圖／JPEX提供）
眾所皆知，《拳上》的關注度如此高，Toyz約戰鍾培生絕對是最大看點，對此Jerry表示，第二季還是會以「網紅行銷」的手法為主軸，搭配幾組職業拳擊手的賽事進行；Jerry說道，這次《拳上》主辦方其實邀請了數10名網紅參賽，但大多都拒絕，「除了出場費外，大家主要還是不想輸」，但第一季辦完效果其實都還不錯，相信會有更多廠商和名人願意投入。

Jerry和Hauer強調，《拳上》的舉辦，鍇睿行銷在一年前就已經有初步想法，Toyz和鍾培生的事件可說是最終活動能辦成的最大助力，不過完整的籌備期只有3個月，主要贊助方也堅持活動要在小巨蛋主辦，因此檔期只能安排在週間、活動流程略有不順、直播的付費購買、不肖人士盜播等，都是主辦方要向觀眾致歉的地方。

未來第二季規劃，主辦方會積極聽取各方意見，讓這場秀能呈現得更完整，兩人也直言，「錢當然還是最重要的東西，希望有更多廠商、企業，在看完第一季後願意投入資源協辦，相信《拳上》的各種數位行銷和實體曝光，不會讓乾爹們失望。」

▲《拳上》主辦方、鍇睿行銷執行長Jerry（右）和《拳上》製作人Hauer（左）接受《NOWnews》專訪，透露活動後續規劃。（圖／記者張志浩攝）
▲《拳上》主辦方、鍇睿行銷執行長Jerry（右）和《拳上》製作人Hauer（左）接受《NOWnews》專訪，透露活動後續規劃。（圖／記者張志浩攝）
對於《拳上》引起的網路話題和流量，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳表示，《拳上》巧妙利用「衝突性」和「網紅自帶流量」聚焦，完成一場過去從未實現的拳擊秀；在現今網路世代大家都愛看熱鬧的環境，主辦方其實非常聰明，讓台灣娛樂有更多選擇。

不過鈕則勳也指出，「網紅」雖然本身就是跳脫框架的代名詞，但若活動透過網紅行銷，為了抓眼球「過度操作」，甚至超出網路大多數人的容忍範圍，離經叛道的後果，在網路上可能會造成極大的反噬；總結來說，網路、社群已是未來的媒體主流，良好的行銷手法能帶來極大的流量和效益，但若過度偏激、製造族群對立等，就會變成「玩火自焚」。

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