疑違規左轉肇事！新北小客車、機車碰撞波及4車釀6傷 騎士腦出血
8日晚間10時許，42歲潘姓男子駕駛自小客車，沿新北市新莊區中正路左轉龍安路往西盛街方向行駛時，與沿中正路往三重方向直行的18歲阮姓騎士和其後座同年18歲鄭姓女乘客發生碰撞，還波及一旁龍安路上往新北大道七段方向機車停等區停等紅燈的4名機車騎士，共造成6人受傷，阮男腦出血在加護病房持續搶救，鄭女小腿骨折，詳細車禍發生經過，還有待警方調查釐清。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，肇事男子開車要到新莊找朋友，卻在行經路口未依規定違規左轉，和直行的普通重型機車相撞，還波及另4台正在等紅燈的普通重型機車，警方獲報到場，現場5部車輛駕駛就酒測值均為0，現場6人受傷，阮民及乘客鄭女送往輔大醫院救治，目前阮民因腦出血住院觀察中，乘客鄭女則為小腿骨折；其餘三部普重機車駕駛及乘客（蔡女、李女、黎民及林民）則四肢擦挫傷等輕傷，自行就醫無大礙。
警方表示，全案事故由本分局交通分隊實施現場調查、採證及測繪紀錄，並呼籲，行車時應注意遵守交通規則，減速慢行，以維行車安全。另潘姓自小客車駕駛未依規定轉彎之行為，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，可處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。