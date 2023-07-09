好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！業者發聲：將負責醫療費
好市多近日再爆食安危機！由美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」被檢出含潛在致癌物環氧乙烷（ethylene oxide）。國內毒物科專家顏宗海表示：「環氧乙烷已經被列為一級致癌物，長期接觸會增加血癌風險」他呼籲近期接觸相關產品的民眾，若覺得身體不適，請前往醫院檢查最為保險。至於就醫檢查費用由誰負責？好市多今（9）日稍早回應《NOWnews》表示：「如有不適症狀就醫，經醫師診斷確認為因食用受影響商品所致，請與好市多聯繫，將負責相關醫療費用。」
記者周淑萍/綜合報導
好市多風波接二連三，「A肝毒莓」事件後再爆「致癌起士」，近日店內販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出含有致癌物成份「環氧乙烷」，目前食藥署已請業者回收。好市多也火速處理，凡於2023年5月24日至7月1日購買「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 （油漬乾酪）」的會員，可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業。
召回的購買時間大約1個多月，推測受影響的民眾應該沒有上一波「A肝毒莓」廣泛，好市多表示，會聯繫通知 1300名購買該受影響商品的會員，會員可憑購買紀錄辦理退貨，若會員尚留有商品也可一併帶至賣場辦理，同時會持續與政府主管單位保持會報，並配合指示辦理。
顏宗海醫師表示，環氧乙烷已經被世界衛生組織的國際癌症機構列為一級致癌物，只要有驗，主管機關一定會要求要下架，他也呼籲，近期內有攝取相關的食物，若覺得身體微恙，最好的方式就是到醫院做檢查，會比較安心，因該有毒物質長期接觸之下會增加血癌風險，此外，也會有誘發神經學疾病，造成頭痛、頭暈的狀況發生。
至於前往醫院進行檢查衍生的費用該由誰負責？好市多今（9）日回應《NOWnews》表示，「如有不適症狀就醫，經醫師診斷確認為因食用受影響商品所致，請與好市多聯繫，將負責相關醫療費用。」民眾如果近期內有購買相關商品，也特別留意，避免影響自身權益。