李玟老公被爆「假富豪」 二姊李思林揭真相：靠我妹關係捧上位
歌壇巨星李玟7月5日輕生離開人世，享年48歲，身後事一直都由二姊李思林對外宣布，李玟與富商老公Bruce（樂裕民）近年婚變頻傳，而Bruce日前發出訃聞，還聯名李玟姊姊，遭李思林駁斥「不是聯合的，他把我們的名字掛上」。對於李玟老公身價外傳超過40億 ，大陸的財經網紅秀出證據打臉，李玟的二姊留言贊同，「是我妹妹一手把他捧上去富豪榜！」
記者薛羽彤/綜合報導
大陸財經網紅近日討論李玟老公Bruce的富豪身家，他雖然是公司CEO，但是直到2003年資產才達到千萬，現在的年薪也只有300萬港幣（約近1200萬台幣）。Bruce早年輟學後成為一名私人網球教練，透過人脈認識大老闆，才慢慢累積財富。而Bruce與李玟相識時，李玟正當紅，財富遠超過男方，出道5年就幫媽媽買了好萊塢豪宅。據悉，Bruce和李玟結婚時沒有簽婚前協議，而Bruce為此還感動落淚。
而大陸網紅這段影片，釣出李玟二姊李思林留言「你是解釋最清楚的人，是我妹妹一手把他捧上富豪榜，為他拉攏自己的關係上位。」此外，李玟2011年舉辦的世紀婚禮，總開銷高達6億元，也被爆出全是李玟自掏腰包。
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