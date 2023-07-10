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獨／《拳上》最大難題？賽前就證明：所有人都「打真的」

▲《拳上 Tha Cage 終於之戰》結束後好評如潮，製作人Hauer傾訴這次活動舉辦中遇到的最大難題。（圖／JPEX提供）
▲《拳上 Tha Cage 終於之戰》結束後好評如潮，製作人Hauer傾訴這次活動舉辦中遇到的最大難題。（圖／JPEX提供）

記者張志浩/綜合報導

《拳上 Tha Cage 終於之戰》日前完美落幕，包括Toyz和鍾培生在內，5場拳擊賽搭配串場表演，讓現場和線上觀眾看得相當過癮。不過《拳上》主辦方、鍇睿行銷執行長Jerry和製作人Hauer接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，其實《拳上》的籌備期只有3個月，所以很多細節沒完全到位，然而最讓主辦方頭痛的，其實是如何向觀眾證明所有人都是「打真的」？一路上很辛苦，但活動成效「大家買單就是最棒的回報。」

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《拳上》製作人Hauer在專訪中直言，以製作角度來看，這次活動最困難的點，就是怎麼讓大眾相信拳賽是「打真的」，今天要選手出場，花個錢討論一下他就會來了，但要觀眾賽前就相信大家是「打真的」，花再多錢都沒辦法說服，「就像我跟你說鍾培生在記者會上打Toyz一巴掌，艾里在直播對孫生丟鞋子，你會信嗎？怎麼說你都不相信，那怎麼樣你會相信，舞台上流血就會相信了。」

▲無論是職業選手或網紅對戰，主辦方認為，讓觀眾相信大家都是「打真的」，是整個活動最難的課題。（圖／JPEX提供）
▲無論是職業選手或網紅對戰，主辦方認為，讓觀眾相信大家都是「打真的」，是整個活動最難的課題。（圖／JPEX提供）
Jerry也補充，自己從創立公司以來，都在製作例如電競賽事等較冷門的項目，當每次嘗試帶入新元素前都會被唱衰，直到大眾看見成效後，才慢慢接受這些東西。《拳上》也是一樣，一開始一定很緊張，又是辦在小巨蛋，可是辦完後看見大家好評如潮，以過往的經驗來看不敢是預想之內，但應該是「預料之中」。

除了要證明選手們都是「打真的」，Hauer也提及賽事轉播和購買線上票的難題，由於這次《拳上》線上票卷僅能觀看直播，賽事結束後無法重播，讓許多人感到可惜，甚至衍生出「盜播」的情況。Hauer說：「身為Hami Video的供應商，這次要跟所有觀眾說聲抱歉，未來會持續建議中華電信將重播、錄播等功能打開，希望明年若有第二季，可以讓所有人都一起感受拳賽的魅力。」

而針對《拳上》當天有人竊取訊號源直接在YouTube上「盜播」，一度湧入數萬人當「免費仔」的情況，Jerry也向觀眾致歉，並提及「當下我們其實一直在抓盜播，但真的抓不完，根據統計當天包含國外平台、直播平台等，一度有60幾萬人在線上，第二季《拳上》會努力把正版訊號做好，這次的盜播仔，也一定會告到底。」

▲《拳上》主辦方、鍇睿行銷執行長Jerry（右）和《拳上》製作人Hauer（左）表示，針對活動當天的盜播仔，一定會蒐證告到底。（圖／記者張志浩攝）
▲《拳上》主辦方、鍇睿行銷執行長Jerry（右）和製作人Hauer（左）表示，針對活動當天的盜播仔，一定會蒐證告到底。（圖／記者張志浩攝）
針對《拳上》歷經種種困難最後成功舉辦的成效，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳認為，拳擊本身並非台灣熱門娛樂，但主辦方透過強烈的「衝突」營造氛圍，再透過高流量的網紅帶動，不僅為活動爭取曝光，也讓各自有「換粉」效應，在行銷手法上，確實掌握了網路世代追求流量的關鍵。

此外，直播上限制不能重播和開放早鳥票的方式，一部分也是運用「飢餓行銷」、物以稀為貴的手法吸引消費者，雖然這些方式多多少少會讓觀眾出現反面聲浪，甚至衍生盜播，但不得不說，在沒有做出離經叛道、超越網路上道德界線的情況下，《拳上》的各種行銷是很成功的，「當然活動內容觀眾買單才是關鍵。」整體而言，在跳脫框架的網路世代，《拳上》確實是創意滿滿的活動。

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