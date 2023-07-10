獨／《拳上》最大難題？賽前就證明：所有人都「打真的」

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Jerry也補充，自己從創立公司以來，都在製作例如電競賽事等較冷門的項目，當每次嘗試帶入新元素前都會被唱衰，直到大眾看見成效後，才慢慢接受這些東西。《拳上》也是一樣，一開始一定很緊張，又是辦在小巨蛋，可是辦完後看見大家好評如潮，以過往的經驗來看不敢是預想之內，但應該是「預料之中」。
除了要證明選手們都是「打真的」，Hauer也提及賽事轉播和購買線上票的難題，由於這次《拳上》線上票卷僅能觀看直播，賽事結束後無法重播，讓許多人感到可惜，甚至衍生出「盜播」的情況。Hauer說：「身為Hami Video的供應商，這次要跟所有觀眾說聲抱歉，未來會持續建議中華電信將重播、錄播等功能打開，希望明年若有第二季，可以讓所有人都一起感受拳賽的魅力。」
而針對《拳上》當天有人竊取訊號源直接在YouTube上「盜播」，一度湧入數萬人當「免費仔」的情況，Jerry也向觀眾致歉，並提及「當下我們其實一直在抓盜播，但真的抓不完，根據統計當天包含國外平台、直播平台等，一度有60幾萬人在線上，第二季《拳上》會努力把正版訊號做好，這次的盜播仔，也一定會告到底。」
針對《拳上》歷經種種困難最後成功舉辦的成效，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳認為，拳擊本身並非台灣熱門娛樂，但主辦方透過強烈的「衝突」營造氛圍，再透過高流量的網紅帶動，不僅為活動爭取曝光，也讓各自有「換粉」效應，在行銷手法上，確實掌握了網路世代追求流量的關鍵。
此外，直播上限制不能重播和開放早鳥票的方式，一部分也是運用「飢餓行銷」、物以稀為貴的手法吸引消費者，雖然這些方式多多少少會讓觀眾出現反面聲浪，甚至衍生盜播，但不得不說，在沒有做出離經叛道、超越網路上道德界線的情況下，《拳上》的各種行銷是很成功的，「當然活動內容觀眾買單才是關鍵。」整體而言，在跳脫框架的網路世代，《拳上》確實是創意滿滿的活動。