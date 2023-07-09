拒絕金溥聰請託「幫侯」下場會很慘？徐巧芯澄清：那是開玩笑的
2024總統藍綠白三腳督激戰，國民黨立委參選人徐巧芯日前自曝，接到國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰電話，對方邀他進入侯友宜團隊幫忙，「我不太可能說不，因為說不的下場有多慘，我自己是知道」。對此，徐巧芯今（9）日受訪說明，侯辦邀請他加入立法委員發言人團，很多立委候選人都被徵詢。徐也澄清不同意下場很慘一說是「開玩笑」，因為金若認為沒做為國民黨人應盡義務，「或許他會記在心裡。」
記者翁子竣／台北報導
針對金溥聰邀約擔任侯友宜團隊職務？徐巧芯今下午受訪表示，他過去曾說過，這輩子都不希望再做其他人的發言人，他做過國民黨主席朱立倫、前副總統洪秀柱及前台北市長郝龍斌發言人，發言人職務不是在超商集點，不需要這麼多。
不過，徐巧芯提到，當黨部有需求需展示團結時，他也不方便說因個人因素、想法就拒絕，雖本身不想但黨部有需求他願同意，雖看來矛盾但並不衝突。徐巧芯也說，黨部開始聯繫立委參選人，尤其是台北市立委候選人，盼把大家都納入整個發言人團隊中，並針對很多政治議題進行攻防，以及更清楚的發言。
徐巧芯說，「他昨天接到侯辦徵詢，是加入立法委員發言人團這樣的職務」，知道蠻多北市立委候選人被徵詢，並以立委發言人團作為名稱。
至於拒絕金溥聰下場可能很慘一說，徐巧芯也澄清「那是開玩笑的」，他在直播中談金溥聰過去的「金小刀戰法」，並提到他跟另一位黨內高層談被徵詢立委發言人團職務時，他說自己同意了，而該黨內高層則說，沒同意會怎樣？他就說會很慘，因為金會記仇。
徐巧芯強調，是彼此之間開玩笑，也展現金溥聰說一不二的性格，基本上金溥聰會給很多建議循循善誘，「但他認為你沒做到一個國民黨人應盡義務時，或許他也會記在心裡」，他所知道的金溥聰就是這樣的個性。