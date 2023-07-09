小汽車節全台巡迴首站在義享　汽車迷嗨翻

廣受大小朋友喜愛的日本TOMICA小汽車，2023年全台巡迴展首站停泊高雄義享時尚廣場，即日起至7月17日推出「2023多美小汽車節」活動，現場展出包含「TOMICA、多美10週年、迪士尼小汽車、Premium黑盒、TLV精密車、鋼彈小汽車專、吉卜力小汽車以及展場活動獨家的台灣特注車」等八大豐富主題展區。
記者陳美嘉／高雄報導
為了營造TOMICA最新主題「50連發停車塔」，現場打造巨型停車塔可供民眾拍照留念，還特別搶先日本、於全球獨家首賣可一次收納或衝出50台小汽車的停車塔，吸引眾多民眾前來爭相體驗小汽車同時衝出的快感，同時也將首度曝光台灣特注車城鎮組。
除了靜態展區外，展場內也規劃了免費試玩區及歡樂園遊區，可提供親子一同攜手挑戰TOMICA釣魚樂、TOMICA大樂透、TOMICA乒乓車等關卡，購買整區園遊券(售價500元)除了可一次玩到所有遊戲外，還可獲得小禮物乙份(限量)；展期假日還有挑戰賽可供親子一起同樂。
活動期間，現場消費即贈TOMICA貼紙乙張(送完為止)；展場消費滿額還可獲贈包含TOMICA x Funbox聯名的城鎮店鋪組的超值好禮，還能加價購買到限量提袋。另外，持義享時尚廣場享享卡於4F多美小汽車節展場消費不限金額還可兌換TOMICA豐田RAV4小汽車乙台(限量)，更多商品及活動詳情，依現場公告為主。