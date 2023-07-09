甄子丹包辦《天龍八部之喬峰傳》3職！難忘28年前借高利貸教訓
甄子丹在新作《天龍八部之喬峰傳》包辦監製、導演、演員3職，曾在映後活動中透露已拍戲40年，部部都當是自己的最後一部在拍，1995年甄子丹推掉1000萬片酬，自己開公司導了2部作品，賠到戶頭剩100元，借高利貸完成後製，票房僅100萬元失敗收場，但他從沒有放棄過夢想，「但當時欠了很多債，只好努力拍戲還債。」到了《天龍八部之喬峰傳》終於再執導演筒，「拍古裝片真的很有挑戰，讓我更有衝勁和動力去做。」
記者羅凌筠/綜合報導
甄子丹表示金庸的作品故事太豐富，這回特別找了一段很經典的喬峰的故事來拍攝，並強調這次不是想翻拍，而是要拍一部2023年的古裝片，「外國有《復仇者聯盟》，我們也可以有很強的武俠片。」好友呂良偉特別在電影中客串一個神祕角色，和甄子丹有一場交手的動作場面，他透露為了這場戲，訓練體能和動作2、3年，「為了讓在鏡頭前的身手更靈活，早早開始操練，而且是要和甄子丹對決，他的拳腳又快又重，如果拍攝前才練習，一定來不及，影響效果。」
甄子丹演出喬峰一角，在電影籌備時，對於扮演喬峰的紅粉知己阿朱、阿紫兩姊妹的人選便非常看重，曾經表示想要找到有演技且氣質清純，但不是人工美的女演員演出。在劉雅瑟以《智齒》獲得香港金像獎影后之前，甄子便已慧眼相中，「當時很多人推薦我不同的人選，在得獎之前我已經有看過劉雅瑟的演出片段，我覺得她的氣質和眼緣都十分合適扮演阿紫，可說是別無他選。」
而阿朱是由古裝劇《浮圖緣》女主角陳鈺琪演出，她是女星唐嫣旗下的藝人，曾經演出《錦繡未央》、《香蜜沉沉燼如霜》等知名作品，也曾在金庸作品《倚天屠龍記》中扮演趙敏，這回二度詮飾金庸作品，清麗扮相大獲網友好評，直呼甄子丹的選角有眼光。陳鈺琪也說這回演出和以往電視劇的演出非常不同，「丹哥對於節奏處理，很多時候是反向思考，給人意想不到的感覺。而且丹哥每次和我講戲時，從他的眼神和動作，就可以看出他對這行的熱愛。」