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《流星花園》女星心疼小孩受傷！曝保姆動粗：給你吃好住好還這樣

▲葉安婷曝光兒子受傷畫面，讓粉絲相當心疼。（圖／翻攝自葉安婷IG）
▲葉安婷曝光兒子受傷畫面，讓粉絲相當心疼。（圖／翻攝自葉安婷IG）

記者江芷稜/綜合報導

曾出演偶像劇《流星花園》的40歲女星葉安婷，2021年底閃婚嫁給上海商人Tony，兩人育有一子，婚姻生活相當幸福，經常在IG曬出全家福的照片，不過她近日趕回台灣卻傳出壞消息，原來是不到1歲的孩子，疑似受到保姆虐待，臀部紅腫受傷，讓她相當心疼，趕緊帶去醫院急診，顯得非常憂心。

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▲葉安婷（左）和老公Tony閃婚9個月。（圖／翻攝葉安婷IG）
▲葉安婷（左）和老公Tony前年閃婚。（圖／翻攝葉安婷IG）
葉安婷在IG限時動態曬出帶兒子就醫的一系列照片，表示「被保姆虐，一回台北就來醫院驗傷」，用貼圖遮住小寶貝的臀部，似乎有受傷痕跡，其中有張保姆抱著小孩的照片，她忿忿不平地說「給妳吃好住好還給妳商務艙，妳這樣…真的是……」，宣洩心中不滿。

▲葉安婷剖腹產生下兒子。（圖／翻攝葉安婷IG）
▲葉安婷去年9月剖腹產生下兒子。（圖／翻攝葉安婷IG）
經過一晚折騰，直到今（9）日早上，葉安婷才曬出兒子安穩入睡的照片，初為人母的她終於放下心來，並以心碎及哭泣圖案表達孩子受傷的心情。葉安婷前年閃婚後生活相當幸福，外貌、身型都保養得很好，也經常分享一家三口出遊照，完全沒料到會發生孩子受虐事件，網友看完這一連串照片，紛紛表達不捨。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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