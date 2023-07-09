《流星花園》女星心疼小孩受傷！曝保姆動粗：給你吃好住好還這樣
曾出演偶像劇《流星花園》的40歲女星葉安婷，2021年底閃婚嫁給上海商人Tony，兩人育有一子，婚姻生活相當幸福，經常在IG曬出全家福的照片，不過她近日趕回台灣卻傳出壞消息，原來是不到1歲的孩子，疑似受到保姆虐待，臀部紅腫受傷，讓她相當心疼，趕緊帶去醫院急診，顯得非常憂心。
記者江芷稜/綜合報導
葉安婷在IG限時動態曬出帶兒子就醫的一系列照片，表示「被保姆虐，一回台北就來醫院驗傷」，用貼圖遮住小寶貝的臀部，似乎有受傷痕跡，其中有張保姆抱著小孩的照片，她忿忿不平地說「給妳吃好住好還給妳商務艙，妳這樣…真的是……」，宣洩心中不滿。
經過一晚折騰，直到今（9）日早上，葉安婷才曬出兒子安穩入睡的照片，初為人母的她終於放下心來，並以心碎及哭泣圖案表達孩子受傷的心情。葉安婷前年閃婚後生活相當幸福，外貌、身型都保養得很好，也經常分享一家三口出遊照，完全沒料到會發生孩子受虐事件，網友看完這一連串照片，紛紛表達不捨。
※【NOWnews 今日新聞
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