出席姊妹後援會　賴清德重申性騷零容忍「不必以大局為重」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德說，要讓女性在職場上自由追求夢想，建立性別友善的環境，對於先前黨內的性平事件，身為黨主席採取零容忍立場，也跟黨內同仁提及，碰到這種事情不必以大局為重，因為沒有一個人的身體容許別人冒犯，「妳的權益比什麼都重要」。
賴清德表示，民進黨嚴謹地處理平事件並啟動黨內革新，建立性別友善的工作環境與黨內性別友善空間，另還要推動修法，接下來臨時會將會通過性平三法，不希望再發生性平事件，發生後也一定要勇敢來解決，不辜負出來成陳述的受害者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。