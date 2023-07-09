NBA／Wembanyama有多可怕？West：他讓我想起更大號的比爾羅素
2023年NBA聖安東尼奧馬刺大物新秀「黑白斑馬」Victor Wembanyama擁有傲人的7呎3吋半(約222公分)身高，以及驚人的臂展8呎。雖然Victor Wembanyama在夏季聯賽首秀中只有13投2中，得到9分8籃板5阻攻的慘淡成績，但在防守上，Victor Wembanyama展現了自己極大的天賦，讓前洛杉磯湖人傳奇球星Jerry West驚呼讓他想到了更大號的前波士頓賽爾提克傳奇球星Bill Russell（比爾羅素）。
記者吳政紘/綜合報導
現年19歲的Victor Wembanyama在高中畢業後就直接選擇跳級挑戰法國籃球甲級聯賽(LNB Pro A)，年僅19歲就拿下法甲最年輕得分王、籃板王以及聯賽MVP，Victor Wembanyama在22-23年賽季打了44場比賽，場均32分鐘20.6分10.1籃板3阻攻的驚人數據，引起眾多NBA球隊的關注。最終以NBA選秀狀元的身分加盟馬刺。
在經過夏季聯賽Victor Wembanyama的首秀表現之後，不少外媒都將Victor Wembanyama貼上失敗的標籤，但Jerry West則認為Victor Wembanyama擁有極大的天賦，當Victor Wembanyama融入到聯賽時，他在比賽時的防守能夠統治整場比賽。Victor Wembanyama像是一個更大號的Bill Russell，進攻球員可能需要更多的方法，才有可能突破Victor Wembanyama的防守。
雖然在夏季聯賽首秀表現不佳，但Victor Wembanyama的天賦是無可否認的，等到他適應整個NBA賽場會帶來甚麼樣的表現，是值得期待的。