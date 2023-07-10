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獨／《拳上》不只是場秀！女拳手浴血奮戰　製作人揭最大心願

▲《拳上》職業組賽事中，王靖欣、林品足都是專業選手，浴血奮戰的畫面讓觀眾留下深刻印象。（圖／JPEX提供）
▲《拳上》職業組賽事中，王靖欣、林品足都是專業選手，浴血奮戰的畫面讓觀眾留下深刻印象。（圖／JPEX提供）

記者張志浩/綜合報導

《拳上 Tha Cage 終於之戰》落幕後，相關周邊話題討論度爆表，無論是網紅帶來的擂台效果，或職業選手浴血奮戰，都讓觀眾一睹拳擊的魅力。《NOWnews今日新聞》獨家專訪主辦方、鍇睿行銷執行長Jerry和製作人Hauer，兩人表示《拳上》早在Toyz約戰鍾培生之前就有規劃，希望《拳上》不僅帶起網路熱度，也能將拳擊賽推廣到台灣人的視野中，讓更多人認識拳擊、並間接擴大台灣娛樂和運動市場。

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鍇睿行銷執行長Jerry透露，自己從以前就很喜歡看國外的擂台賽事，因此早在1年前就有規劃將拳擊擴大舉辦成一場秀來呈現，「原本其實已經找好一組網紅作為主秀，價碼也都達成共識，想不到Toyz和鍾培生中途殺出，讓主辦方有更好的題材發揮，並產出這次的《拳上》。」

▲Toyz《拳上》大戰鍾培生，最終激戰四回合落敗。（圖／ JPEX提供）
▲《拳上》主辦方透露，1年前就有規劃拳擊秀的想法，直到Toyz約戰鍾培生後，整個計畫才更加順利進行。（圖／ JPEX提供）
《拳上》製作人Hauer提到，《拳上》未來不會只是一場秀，除了網紅的恩怨會是行銷主軸外，更希望擴大拳擊的市場價值，他指出，《拳上》第2組打到流血的2位女拳手都是職業、國手等級人物，但相較於國外很多MMA選手，在當地幾乎是明星級存在，台灣拳擊其實有很大的發展空間。

Hauer進一步分享，《拳上》和2位女拳手接洽時，她們的配合度超高，無論是拳酬、行銷等都是一拍即合，「雖然這樣的情況讓《拳上》籌辦更方便，但事實上也能反映，在現在的資本市場和大眾視野中，拳擊還沒有被大家看見，台灣職業選手的技術、態度絕對不差，但在行銷這塊比較缺乏，我們就是希望透過《拳上》幫助他們。」

▲《拳上》中，職業組賽事王靖欣和林品足浴血奮戰的比賽內容，讓觀眾留下深刻印象。（圖／JPEX提供）
▲《拳上》中，職業組賽事王靖欣和林品足浴血奮戰的比賽內容，讓觀眾留下深刻印象。（圖／JPEX提供）
Jerry也在專訪中分享，舉辦《拳上》前真的非常緊張，且第一場就辦在超大的小巨蛋，但經過團隊的努力，其實活動結束後得到的反饋幾乎都是好的，甚至不少民眾在搜尋拳擊規則、什麼是TKO（技術性擊倒）？怎樣要介入讀秒？或許比起透過拳擊秀賺取流量和收益，這些額外收穫可能更讓《拳上》團隊有成就感。

至於《拳上》的未來規劃，Jerry強調「沒有意外會再辦下一屆」，但現階段還是會用「秀」的方式呈現，以網紅為主軸，搭配幾組職業選手，對於主辦方來說，終極目標是希望能將「娛樂」和「運動」分開，當民眾透過一場網紅秀體會拳擊魅力後，再把職業層級的選手拉出來，舉辦一系列賽事。

最後在專訪，兩人也分享這次舉辦《拳上》的心得，除了感謝各大廠商投入資源幫忙外，也想向觀眾致歉，沒辦法在有限的籌辦時間內，給予粉絲們完美的活動安排，「未來在表演、比賽時間和地點、直播方式等一定會做出改善，希望第一次《拳上》大家能滿意，並期待主辦方的進步。」

▲《拳上》將拳擊賽結合娛樂，請來五堅情、高爾宣、玖壹壹進行暖場。（圖／JPEX提供）
▲《拳上》製作人Hauer強調，未來的《拳上》在表演、比賽時間和地點、直播方式等一定會做出改善。（圖／JPEX提供）

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