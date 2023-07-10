MLB／大谷翔平第32轟來了！單場已經「猛打賞」　進帳3安、2打點

影音／攻城獅狀元籤鎖定阿拉薩？本屆熱門待選新秀大評點

▲臺灣藝大阿拉薩非常有可能成為本屆PLG狀元郎。大專體總提供
▲臺灣藝大阿拉薩非常有可能成為本屆PLG狀元郎。大專體總提供

運動中心/綜合報導

PLG（P.LEAGUE＋）新人選秀會即將於下周二（7/11）登場，總計有40位符合選秀資格的新秀參加，球迷們都非常期待誰會是今年的「狀元郎」。雖然狀元大熱門之一的林彥廷及旅美歸國的唐維傑確定退出，但本屆還是有不少好手，握有狀元籤的新竹街口攻城獅有極大可能挑走台灣藝術大學的外籍生阿拉薩，除了阿拉薩之外，還有包括丹尼爾、蘇格爾、喬楚瑜及丁冠皓等熱門待選新秀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲臺灣藝大阿拉薩是本屆狀元大熱門。大專體總提供
▲臺灣藝大阿拉薩是本屆狀元大熱門。大專體總提供
21歲的阿拉薩可說是宰制UBA賽場，110學年度獲得UBA年度得分王、年度籃板王、年度阻攻王，隔年再度蟬聯年度得分王及年度籃板王，而新竹街口攻城獅已經宣布他們上賽季陣中的外籍生伊波卡離隊，因此有空間用狀元籤鎖定阿拉薩，成為史上首位「外籍生狀元」。

▲世新大學畢業的丹尼爾很有機會在首輪就獲得球隊指名。大專體總提供
▲世新大學畢業的丹尼爾很有機會在首輪就獲得球隊指名。大專體總提供
來自世新大學的丹尼爾是本屆另一位受矚目的外籍生，不僅擁有過人的臂展，勁爆體能也是他的一大利器，曾在111學年度從阿拉薩手中搶走UBA阻攻王，目前攻城獅、鋼鐵人及國王都已清出外籍生空間，丹尼爾也非常有可能在第一輪獲得球隊青睞。

▲ 蘇格爾可能是本屆「外籍生黑馬」。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
▲ 蘇格爾可能是本屆「外籍生黑馬」。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
UBA「蒙古軍團」之一的蘇格爾也是本屆PLG首輪新秀熱門人選，身高200公分的蘇格爾打球非常剽悍，曾在108學年度率領中州科大獲得隊史最佳的第三名，有機會成為本屆選秀的「外籍生黑馬」。

喬楚瑜是本屆新秀最好的本土球員之一，非常有機會站上職籃舞台。資料照
喬楚瑜是本屆新秀最好的本土球員之一，非常有機會站上職籃舞台。資料照
除了外籍生之外，今年也有許多優秀的本土球員突入本屆PLG選秀，輔仁大學中鋒喬楚瑜在高中時期就擁有200公分的身高以及靈活的腳步，上了大學後「光復省長」再進化，各項能力都提升不少，包括現今籃球非常重視的外線能力，非常有機會以高順位之姿站上職籃舞台。

▲丁冠皓已宣布退出T1選秀，極有機會站上PLG舞台。大專體總提供
▲丁冠皓已宣布退出T1選秀，極有機會站上PLG舞台。大專體總提供
健行科大前鋒丁冠皓打球樸實無華，是非常堪用的一名球員，曾在UBA賽場繳出單場六顆三分的表現，192公分的丁冠皓在能仁家商時期是一個不錯的四號球員，上大學後成功轉型成小前鋒，日前已退出T1選秀，極有機會站上PLG舞台。

今年選秀順位首輪依序是新竹街口攻城獅、桃園璞園領航猿、夢想家、高雄 17 直播鋼鐵人、 新北國王、臺北富邦勇士，第二輪開始為新竹街口攻城獅、高雄 17 直播鋼鐵人、夢想家、桃園璞園領航猿、 新北國王、臺北富邦勇士，第三輪開始則是與第二輪順位相同。

40人參選新秀名單如下：九龍(外籍生)、吳政昕、蔡鎮嶽、阿拉薩(外籍生)、王正文、廖景泰、吳沛嘉、簡賀宇、丹尼爾(外籍生)、沙巴斯丁(外籍生)、張兆辰、許敬恩、蔣浩文、李沛澄、楊皓韋、蔡亞軒、蔡紘揚、謝承諳、陳澔翔、陳力行、范哲浩、陳昭群、劉光尚、陳駿偉(外籍生)、陳逸、巫紹齊、沙鹿(外籍生)、蘇格爾(外籍生)、劉彥廷、喬楚瑜、歐力士(外籍生)、黃子軒、涂亦含、林勵、郭振復、丁冠皓、王翊帆、劉承彥、蘇培凱、熊哲言。


PLG選秀／林彥廷、唐維傑退出選秀　聯盟：尊重個人生涯規劃考量

PLG／PLG選秀40人大名單出爐！林彥廷、唐維傑退出

PLG／攻城獅網羅即戰力後衛王子鋼　並與外籍生伊波卡終止合約

PLG／林書豪超搶手！各隊虎視眈眈　鋼鐵人、國王表態「會爭取」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀