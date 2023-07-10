影音／攻城獅狀元籤鎖定阿拉薩？本屆熱門待選新秀大評點

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來自世新大學的丹尼爾是本屆另一位受矚目的外籍生，不僅擁有過人的臂展，勁爆體能也是他的一大利器，曾在111學年度從阿拉薩手中搶走UBA阻攻王，目前攻城獅、鋼鐵人及國王都已清出外籍生空間，丹尼爾也非常有可能在第一輪獲得球隊青睞。
UBA「蒙古軍團」之一的蘇格爾也是本屆PLG首輪新秀熱門人選，身高200公分的蘇格爾打球非常剽悍，曾在108學年度率領中州科大獲得隊史最佳的第三名，有機會成為本屆選秀的「外籍生黑馬」。
除了外籍生之外，今年也有許多優秀的本土球員突入本屆PLG選秀，輔仁大學中鋒喬楚瑜在高中時期就擁有200公分的身高以及靈活的腳步，上了大學後「光復省長」再進化，各項能力都提升不少，包括現今籃球非常重視的外線能力，非常有機會以高順位之姿站上職籃舞台。
健行科大前鋒丁冠皓打球樸實無華，是非常堪用的一名球員，曾在UBA賽場繳出單場六顆三分的表現，192公分的丁冠皓在能仁家商時期是一個不錯的四號球員，上大學後成功轉型成小前鋒，日前已退出T1選秀，極有機會站上PLG舞台。
今年選秀順位首輪依序是新竹街口攻城獅、桃園璞園領航猿、夢想家、高雄 17 直播鋼鐵人、 新北國王、臺北富邦勇士，第二輪開始為新竹街口攻城獅、高雄 17 直播鋼鐵人、夢想家、桃園璞園領航猿、 新北國王、臺北富邦勇士，第三輪開始則是與第二輪順位相同。
40人參選新秀名單如下：九龍(外籍生)、吳政昕、蔡鎮嶽、阿拉薩(外籍生)、王正文、廖景泰、吳沛嘉、簡賀宇、丹尼爾(外籍生)、沙巴斯丁(外籍生)、張兆辰、許敬恩、蔣浩文、李沛澄、楊皓韋、蔡亞軒、蔡紘揚、謝承諳、陳澔翔、陳力行、范哲浩、陳昭群、劉光尚、陳駿偉(外籍生)、陳逸、巫紹齊、沙鹿(外籍生)、蘇格爾(外籍生)、劉彥廷、喬楚瑜、歐力士(外籍生)、黃子軒、涂亦含、林勵、郭振復、丁冠皓、王翊帆、劉承彥、蘇培凱、熊哲言。