向推特朋友圈功能說掰？馬斯克再批「Threads就是沒了圖片的IG」

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社群（Communities）功能類似臉書社團，能讓使用者針對不同的喜好或特定主題內容進行討論，同時使用者也可以只在社群內發文讓其他同樣在社群內的用戶看見，不需要彼此追蹤；不過關於私訊功能，此前馬斯克才宣布有意調整禁止「未驗證用戶」向非好友用戶發送私訊，並稱這是為了減少不必要的垃圾訊息，然而這是否將影響新的社群功能目前還並沒有相關消息。
另外，馬斯克也在另一則推文討論串中提及自家競爭對手 Threads ，馬斯克形容這個應用程式「就是刪去了圖片的Instagram」，並稱人們使用Instagram的主要原因就是為了觀看照片、圖片、影音，Threads的誕生毫無意義，「什麼時候你想專心閱讀過IG照片評論，甚至希望看更多文字紀錄？對我個人而言，從來沒有。」
儘管如此，對於這個史上使用者增長最快的應用程式，就連馬斯克也不願小覷。他先是委任律師指責該公司「故意」盜用商業機密，警告Meta應停止抓取推特的粉絲數據，還說「Threads」是由前推特員工受Meta指派，特意開發出的「山寨款」，又稱「競爭是件好事，但作弊不行」；推特新任CEO亞卡里諾（Linda Yaccarino）也意有所指地幫老闆助陣，暗示該公司「經常被模仿」。