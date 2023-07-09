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向推特朋友圈功能說掰？馬斯克再批「Threads就是沒了圖片的IG」

▲推特執行長馬斯克先前指責自家競爭對手Threads抄襲，現在又批Threads的誕生就是「刪去圖片的Instagram」（圖／美聯社／達志影像）
▲推特執行長馬斯克先前指責自家競爭對手Threads抄襲，現在又批Threads的誕生就是「刪去圖片的Instagram」（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

社群媒體推特（Elon Musk）易主後，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）對先前啟用的功能進行不少更動，而在科技巨頭Meta推出全新社群平台「Threads」後 ，馬斯克顯然感受到外界形容「推特最大競爭對手」的誕生，先是宣布即將廢除推特朋友圈功能，導入新的摯友與群聊服務，而後又稱Threads「不過只是刪去圖片的Instagram」。

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Threads推出後不到一天就吸引3000萬用戶註冊，上線3天內註冊數便突破7000萬，儘管這歸功於與Instagram的連動帶來的巨大導流，但這也引來其主要競爭者推特營運層的抄襲控訴。不僅如此，推特老闆馬斯克更有意改動自家啟用的「朋友圈」，他在一則討論推特的社群（Communities）功能推文中回應表示，未來將廢止類似Instagram摯友功能的這項服務，同時決定採用優化後的社群溝通和群組私聊功能。

社群（Communities）功能類似臉書社團，能讓使用者針對不同的喜好或特定主題內容進行討論，同時使用者也可以只在社群內發文讓其他同樣在社群內的用戶看見，不需要彼此追蹤；不過關於私訊功能，此前馬斯克才宣布有意調整禁止「未驗證用戶」向非好友用戶發送私訊，並稱這是為了減少不必要的垃圾訊息，然而這是否將影響新的社群功能目前還並沒有相關消息。

另外，馬斯克也在另一則推文討論串中提及自家競爭對手 Threads ，馬斯克形容這個應用程式「就是刪去了圖片的Instagram」，並稱人們使用Instagram的主要原因就是為了觀看照片、圖片、影音，Threads的誕生毫無意義，「什麼時候你想專心閱讀過IG照片評論，甚至希望看更多文字紀錄？對我個人而言，從來沒有。」

儘管如此，對於這個史上使用者增長最快的應用程式，就連馬斯克也不願小覷。他先是委任律師指責該公司「故意」盜用商業機密，警告Meta應停止抓取推特的粉絲數據，還說「Threads」是由前推特員工受Meta指派，特意開發出的「山寨款」，又稱「競爭是件好事，但作弊不行」；推特新任CEO亞卡里諾（Linda Yaccarino）也意有所指地幫老闆助陣，暗示該公司「經常被模仿」。
 

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