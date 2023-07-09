鄭靚歆帶未婚妻放閃！錄影完衝登記結婚 胡瓜加碼：我包禮金給妳
益智節目《歡樂智多星》日前邀請楊子儀、唐治平、鄭靚歆、許博維、曾子余、許瀞蔆、徐謀俊、宜芳錄影玩樂，沒想到鄭靚歆竟帶著未婚妻Aky來到攝影棚，決定先來上節目搶結婚禮物，再去結婚登記完成終身大事，也讓主持人胡瓜大氣回應：「我們包禮金給她！」
記者詹鎰睿/綜合報導
一聽到鄭靚歆說要錄完影再去登記結婚，胡瓜則開心笑說：「你就知道藝人賺錢一定第一，什麼事都能排除萬難！」而即將新婚的鄭靚歆也霸氣回應：「要先來拿獎金再結婚！」也讓胡瓜大氣回說：「我們包禮金給她！」讓現場充滿喜事氛圍。
有趣的是，鄭靚歆上場答題時，胡瓜在公布答案前還故意開玩笑說：「另一半在下面等她！」讓鄭靚歆一度有點擔心，所幸鄭靚歆順利答題成功，不僅與隊友擊掌慶賀，還不忘偷偷地對台下的Aky遞送手指愛心，頻頻在節目中放閃。
而在最後的魔王挑戰賽「88秒追分」單元，身為隊長楊子儀被推派上場，誓言要為了鄭靚歆贏到結婚禮物，結果面對三位魔王，楊子儀火力全開，在22題中答對19題，而且幾乎都是秒答，也讓魔王們甘拜下風，楊子儀則笑說：「壓力好大，我都發抖了！」最終成功替鄭靚歆拿到結婚禮物。