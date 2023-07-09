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好市多油漬摩佐羅拉乾酪檢出「致癌物」　北市衛生局：下架44盒

▲台北衛生局至好市多查核確認「油漬摩佐羅拉乾酪」下架情形。（圖／台北市衛生局）
▲台北衛生局至好市多查核確認「油漬摩佐羅拉乾酪」下架情形。（圖／台北市衛生局）

記者林莞茜／綜合報導

好市多公司輸入產地美國之「油漬摩佐羅拉乾酪」，經高雄市政府衛生局112年7月7日晚間檢出環氧乙烷不符衛生福利部公告之「農藥殘留容許量標準」規定，台北市衛生局於7月9日派員查核好市多內湖及北投分店，查架上已無販售該產品，且未使用該產品製作其他成品，經統計截至112年7月9日止，好市多台北2家分店「油漬摩佐羅拉乾酪」累計下架量共計44盒（29.92公斤），退貨量共計4盒；另第一時間搜尋臺北市食材登錄平台334家品牌業者（近9,800家門市），查有7家業者有使用46項乾酪相關產品，皆未使用上述產品。

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台北市衛生局呼籲民眾若有購買「油漬摩佐羅拉乾酪」請立即停止食用，消費者如在好市多購買油漬摩佐羅拉乾酪(有效日期為2023.07.07、2023.7.19)，可持會員卡及案內產品至賣場辦理退貨。

台北市衛生局提醒食品業者，我國未核准環氧乙烷作為農藥使用，亦未准許使用環氧乙烷氣體作為消毒用途，業者務必落實自主管理，確認原料及產品均應符合食品安全衛生管理法相關規定，使用食材進行加工調理前應確認食材有無殘留農藥、動物用藥或其他汙染物，落實供應商管理及把關進貨食材安全衛生，確保食品衛生品質安全，以維護大眾之健康權益。

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