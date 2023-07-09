吃腦不一定補腦！ 營養師設計「考前衝刺菜單」這樣吃
【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】今年大學分科測驗將於7月12日及13日舉行，總計4萬2252人報考，考生緊鑼密鼓進入最後衝刺階段，家長也紛紛端出最補、最營養的食品為孩子助陣。癌症關懷基金會執行長、營養師黃翠華表示，吃腦不一定補考，考前為了避免腦袋昏沉，應少吃高油脂的大魚大肉和含糖飲料，推薦攝取清淡烹調的魚、雞、豆腐，含有優質蛋白質，尤其夏日來杯綠拿鐵，清爽又可攝取豐富營養。
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分科測驗倒數！ 考生飲食禁忌看過來考前念書想避免腦袋昏沉，黃翠華提醒避開含糖飲料，因為含糖飲料很容易引發身體發炎反應。建議喝綠拿鐵，例如亞麻仁子或是核桃具有抗發炎效果，南瓜子是鋅含量最高的堅果，這些都是對考生很好的成分。
考前衝刺階段若吃進大魚大肉，蛋白質與油分過量，可能會有2點阻礙，第1，代謝產物在血液裡變得較高，可能會有一點酮酸中毒狀況。例如在台灣治療癲癇發作的孩子，為了讓患者鎮靜下來，會給予高比例脂肪＋低比例碳水化合物的「生酮飲食」。但這樣的飲食對於考生念書反而起反效果。第2，脂肪太多也不易消化吸收。
考生菜單：植物性蛋白質＋綠拿鐵 考前最適合補充的是清淡飲食，黃翠華推薦魚、雞與豆腐，尤其板豆腐鈣含量高，是優質蛋白質來源。尤其考試壓力大導致腸道內好菌減少，植物性蛋白質不僅成分營養，還可以促進腸道的好菌生長，益處不少。
炎炎夏日不能喝冰飲對考生來說好煎熬！推薦改喝清爽的綠拿鐵，不僅可攝取豐富的纖維、維他命C等多種營養，還有助於緩和情緒。黃翠華分享，考生每日攝取的水果分量最好能吃到3個拳頭，例如1個拳頭的分量用於打成綠拿鐵，另外2個拳頭份量的水果可選擇當季的鳳梨，多汁香甜且還有大量的膳食纖維，芭樂則含有豐富的維他命C，都有助於提振精神、增加抵抗力與免疫力。
除了飲食，維持良好作息也是應考關鍵。黃翠華提醒考前減少熬夜奮戰，睡前1小時離開3C用品，改看實體書本複習，避免藍光刺激腦部活動而降低睡眠品質。健康飲食搭配良好睡眠品質，更有助於迎戰大考、金榜題名。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58466
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