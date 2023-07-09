有意解決西藏問題？ 達賴喇嘛：中國透過多重管道表達對話意願
中國與西藏關係向來緊張，不過西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，中國官方態度如今發生變化，為了解決西藏問題，中國已經透過正式及非正式管道表達願意與他接觸。為此，達賴喇嘛也表示自己從來不拒絕與中國對話，並稱已對此做好準備。
國際中心楊智傑／綜合報導
達賴喇嘛上週在西藏流亡政府所在地─印度達蘭薩拉（Dharamshala）渡過88歲生日。根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）8日報導，達賴喇嘛在前往德里和拉達克地區訪問前被記者問及，是否有意恢復與中國當局的談判，達賴喇嘛回應稱自己對於對話總是持開放態度。「現在中國也意識到西藏人民的精神非常堅強。所以，為了解決西藏問題，他們有意與我聯繫透過官方或非官方管道想聯繫我，而我也做好準備了。」
達賴喇嘛進一步表示，自己出生在西藏，也還保留著達賴喇嘛的這個名稱，「但除了為西藏的工作努力之外，我也一直為眾生福祉努力。我已盡我所能，抱持希望也不曾氣餒」，他稱西藏不是要謀求獨立，「我們在很多年前就決定留在中華人民共和國……現在中國正在發生變化。」
這次88歲生日祝壽活動上，有數百名支持者和流亡藏民參加，達賴喇嘛笑稱自己的臉看上去並不老，並沒有這個年紀應有的皺紋，「我看起來只有50歲。」
不過先前在網路上曾有一段達賴喇嘛與一名男童互動，詢問是否可以「吸舌頭」的影片引發廣大爭議，儘管達賴喇嘛1已在官方推特上為「這句話可能造成的傷害」致歉，但藏人行政中央司政邊巴次仁當時就曾批評，這是遭「親中勢力」惡意操弄，意圖詆毀達賴喇嘛的形象。
當時他回應批評，中國與所有鄰居都處不好，與印度有邊界衝突、向日本及台灣舞刀弄槍、在南海與東南亞國家則有海事爭議，「目的只是製造外部衝突，以操弄愛國情緒，轉移人民對內部問題的不滿。」