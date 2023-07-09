賴清德收養浪浪動畫獲好評 愛犬堅不露臉暖心原因曝光
民進黨主席暨總統參選人賴清德今（9）日下午前往「2023展昭台北寵物用品展」，而其上周五在YouTube頻道上傳「賴桑與我 EP.01」，結合知名插畫家小水熊庫瑪，提及自己與愛犬Luke的相識過程，短短2天時間點閱已衝破22萬次觀看。有知情人士指出，賴清德將毛小孩當作家人，不願對外曝光，因此透過插畫方式描述與愛犬的故事，是很新穎的嘗試，也收到不錯的效果，後續還會與插畫家合作，繼續來呈現與Luke的故事。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日下午前往「2023展昭台北寵物用品展」，熟練地與現場毛小孩互動，對毛小孩一點也不陌生，而上周五才在YouTube頻道上傳「賴桑與我 EP.01」，訴說著自己與愛犬Luke的相識過程，片中提及「再走30公尺，我們就是一家人」，如今也陪伴著賴清德10幾年的時間。
而身為狗派的賴清德，與愛犬的影片卻是結合插畫家來呈現故事，有知情人士透露，賴清德將毛小孩當作家人，不願對外曝光，因此透過插畫方式描述與愛犬的故事，也確實收到不錯的效果。
該人士指出，毛小孩的飼主是一群很大的目標受眾，從影片的觀看數評估應該是有跨出同溫層。也提及賴清德以前曾主持過廣播節目，因此參與錄製時，語調中充滿感性讓許多人驚為天人。
據了解，「賴桑與我」系列計畫將陸續推出，未來也將與不同的插畫家合作，來描述賴清德與Luke的故事，計畫推出5至6集，也讓年輕人更了解賴清德。