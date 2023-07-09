遭驗出環氧乙烷 桃衛生局下架好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」
高雄市衛生局6月27日於轄內賣場抽驗同類報驗產品（有效日期：2023年7月7日、2023年7月19日），其中效期2023年7月19日檢出環氧乙烷1.277mg/kg（不得檢出）與規定不符。針對好市多進口販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」含環氧乙烷，桃園市政府衛生局今（9）日對好市多桃園市境內兩處賣場進行稽查，下架並封存該項產品。
記者李春台／桃園報導
桃園市衛生局表示，追查好市多股份有限公司自美國進口「油漬摩佐羅拉乾酪（規格：0.68公斤/盒）」產品於邊境驗出環氧乙烷，衛生局立即調查桃園市轄內2處賣場，中壢店進貨該批產品計54盒，售出24盒剩餘30盒，現場已下架，隨即封存產品20.4公斤，另桃園南崁店僅進貨「有效日期：2023年7月7日」之產品78盒，全數售出，迄今已逾期，業者仍自主下架接受退貨，已電話通知購買會員截至7月8日尚無退貨，衛生局責請業者應妥善處理退貨及強化自主監測，以保障消費者食品安全。
衛生局呼籲民眾及業者如有購買到問題產品，應即主動停止食用、製造、加工、販賣及辦理回收，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定通報直轄市、縣（市）主管機關，違反規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。如有因消費問題或任何爭議，可撥打1950消費者服務專線，向本市消費者服務中心申訴。