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Jennie陷緋聞加美劇爭議！疑壓力太大　唱到「我沒傷害誰」落淚　

▲Jennie近期陷入緋聞以及美劇爭議，疑似輿論壓力太大，在舞台上唱到一半「我沒傷害誰」落淚，讓歌迷十分心疼。（圖／Jennie IG、linhsooyaa2110 TikTok）
▲Jennie近期陷入緋聞以及美劇爭議，疑似輿論壓力太大，在舞台上唱到一半「我沒傷害誰」落淚，讓歌迷十分心疼。（圖／Jennie IG、linhsooyaa2110 TikTok）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie（金珍妮），近期風波不斷，不僅參與的18禁美劇《偶像漩渦》（The Idol）陷入尺度麻煩，Jennie還傳出與防彈少年團成員V熱戀，以及在演唱會中表現不佳等等，引發批評聲浪。近日，一名粉絲就拍到Jennie在舞台上唱到「我沒有傷害誰…」罕見落淚，讓人不禁聯想到Jennie是否壓力太大才會崩潰，畫面掀起熱議。

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一名粉絲linhsooyaa2110在TikTok平台PO出一段畫面，是BLACKPINK日前在英國海德公園音樂節表演的片段，可以看到Jennie在過程中面有難色，不斷地吐氣深呼吸，似乎快要壓抑不住情緒。

▲Jennie不斷深呼吸吐氣，甚至蹲在地上冷靜情緒，輪到自己唱歌時卻相當投入，似乎正在釋放著壓力。（圖／linhsooyaa2110 TikTok）
▲Jennie不斷深呼吸吐氣，甚至蹲在地上冷靜情緒，輪到自己唱歌時卻相當投入，似乎正釋放著壓力。（圖／linhsooyaa2110 TikTok）
接著在下秒片段中，Jennie唱到「That's my choice and there's no one I'm hurting…（那是我的選擇，而且我也沒有傷害誰）」時更加投入，此時，Jennie的眼角早已泛出淚光，不過她很依舊很努力地把歌曲唱完。影片曝光後，也瞬間在TikTok造成瘋傳。

不少歌迷聯想到Jennie最近的風波，紛紛心疼留言，「好擔心，她承受著很大的壓力」、「我非常愛她，請大家不要再攻擊她了。」但也有人認為Jennie不是在哭泣，而是因為恐慌症發作的關係，才會表現出異常的情緒，「是恐慌症發作吧？之前她暈倒前看起來也是這樣的。」

@linhsooyaa2110Jennie đã khóc trên sân khấu BST Hyde Park khi hát Tally hôm qua🥺🥺 . We love you ,Jennie chị đã làm rất tốt rồi Jennie At BST Hyde Park #bsthydepark #jennie #jenniekim #BLACKPINKxBSTHydePark

♬ nhạc nền - LinhSooyaa - LinhSooyaa

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