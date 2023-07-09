Jennie陷緋聞加美劇爭議！疑壓力太大　唱到「我沒傷害誰」落淚　

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接著在下秒片段中，Jennie唱到「That's my choice and there's no one I'm hurting…（那是我的選擇，而且我也沒有傷害誰）」時更加投入，此時，Jennie的眼角早已泛出淚光，不過她很依舊很努力地把歌曲唱完。影片曝光後，也瞬間在TikTok造成瘋傳。
不少歌迷聯想到Jennie最近的風波，紛紛心疼留言，「好擔心，她承受著很大的壓力」、「我非常愛她，請大家不要再攻擊她了。」但也有人認為Jennie不是在哭泣，而是因為恐慌症發作的關係，才會表現出異常的情緒，「是恐慌症發作吧？之前她暈倒前看起來也是這樣的。」
@linhsooyaa2110Jennie đã khóc trên sân khấu BST Hyde Park khi hát Tally hôm qua🥺🥺 . We love you ,Jennie chị đã làm rất tốt rồi Jennie At BST Hyde Park #bsthydepark #jennie #jenniekim #BLACKPINKxBSTHydePark
♬ nhạc nền - LinhSooyaa - LinhSooyaa